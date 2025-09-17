Miércoles 17 de septiembre de 2025
Al Dia

FANB realiza ejercicios militares en Isla La Orchila: Ministro Padrino López da detalles sobre la campaña Caribe Soberano 200

Se realizará en la Isla de la Orchila, en la Base aeronaval Antonio Díaz

Por Ernestina García

FANB realiza ejercicios militares en Isla La Orchila: Ministro Padrino López da detalles sobre la campaña Caribe Soberano 200
Este miércoles, 17 de septiembre, el ministro para la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, ofreció declaraciones sobre la Maniobra de Campaña Caribe Soberano 200 en la Isla La Orchila.

El ministro indicó que la FANB está elevando su apresto operacional en el archipiélago, específicamente en la Base Aeronaval Antonio Díaz. Estos ejercicios se están llevando a cabo en una "perfecta unión cívico-militar.

Indicó sobre el inicio de la Maniobra de Campaña Caribe Soberano 200 en el territorio insular venezolano que constituye una base aeronaval de la Armada Bolivariana.

El alto funcionario explicó que este ejercicio implica la Fuerza de Tarea Caribe, así como los grupos de tarea conjuntos aeroespacial, fuerzas especiales, inteligencia y guerra electrónica, marítimo y terrestre.

"Van a haber despliegue de medios, de medios de la defensa aérea con drones artillados, drones de vigilancia, drones submarinos y drones aéreos para vigilancia del sector y además para las capacidades ofensivas de los drones, el emplazamiento de sistemas BUK antiaéreos y los sistemas ZAU de artillería antiaérea", precisó Padrino.

Padrino López felicitó a las FANB por las maniobras o ejercicios militares que se realizarán desde miércoles.

Sobre el grupo de tareas conjunto de las Fuerzas Especiales, el ministro explicó que consiste en el despliegue de fuerzas especiales para la obtención de información para la infiltración aérea, marítima y terrestre, además del reconocimiento de espacios subacuáticos.

«Allí también estarán las fuerzas especiales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana haciendo gala de toda su preparación y de toda su capacidad en el terreno para las misiones que se les asigna», enfatizó.

Con respecto a la inteligencia electrónica, detalló que van a recolectar, analizar y compartir inteligencia militar e implementar acciones de guerra electrónica, como interceptación de llamadas, bloqueo, neutralización de comunicaciones, etc.

Noticia al Día

Temas:

