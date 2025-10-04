Sábado 04 de octubre de 2025
Al Dia

FANB y milicias realizan un ejercicio especial en todo el país

Previamente, el mandatario venezolano advirtió que su país defenderá su territorio

Por Ernestina García

FANB y milicias realizan un ejercicio especial en todo el país
Las Fuerzas Armadas y las milicias de Venezuela realizan este sábado 4 de septiembre un ejercicio especial en todo el territorio nacional como parte de la preparación del país ante la amenaza militar estadounidense.

"Hoy, sábado 4 de octubre, día de Ejercicios Militares Especiales, un despliegue total: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Milicia Bolivariana, las 335 ADI y las 15.751 Bases Populares de Defensa Integral (BPDI) se movilizan y asumen el compromiso", comunicó el presidente venezolano Nicolás Maduro en su canal de Telegram. "¡Garantizaremos unas navidades felices y en Paz!", concluyó.

El simulacro se realizó después de que EE.UU. informara de la destrucción de una nueva lancha que navegaba en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela, en el marco del despliegue militar que mantiene Washington en la región con el argumento de combatir el narcotráfico.

Previamente, el mandatario venezolano advirtió que su país defenderá su territorio con las armas si es necesario. "Venezuela tiene derecho a la paz, a la soberanía, a su existencia, y no habrá imperio en este mundo que se lo arrebate, que se lo quite", exclamó el jueves durante el acto de clausura de la conferencia internacional ‘Colonialismo, neocolonialismo y los despojos territoriales del imperialismo occidental’.

"Si es necesario pasar de las formas de lucha no armada a las formas de lucha armada, este pueblo lo hará. Por la paz, por la soberanía y por el derecho a la existencia. ¡Colonialismo nunca más!", enfatizó.

En la misma jornada, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció el sobrevuelo de al menos cinco aviones de guerra estadounidenses tipo F-35 frente a las costas venezolanas. "Los estamos viendo, quiero que lo sepan. Y quiero que sepan que eso no nos intimida, no intimida al pueblo de Venezuela", advirtió.

Noticia al Día/RT

