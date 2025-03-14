FANB y PNB desarticularon campamento de drogas en Los Puertos de Altagracia

Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) en compañía de la Super Intendencia Nacional Antidrogas (Sunad) y funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), adscritos al Comando Nacional Antidrogas, ubicaron y destruyeron un nuevo laboratorio clandestino de drogas, en Los Puertos de Altagracia, municipio Miranda del estado Zulia.

Lee también: GNB desmanteló laboratorio clandestino de producción artesanal de combustible en Los Puertos: Detectados cinco en lo que va de año

La operación tuvo lugar en el sector La Cañonera, parroquia Altagracia de la referida localidad, donde fueron detenidas cinco personas mientras que otras dos resultaron abatidas. Ninguna de ellas han sido identificadas. Así lo informó el general en jefe, Domingo Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la Fanb.

Asimismo fueron incautados los siguientes objetos:

Cinco (05) astilleros logísticos improvisados para fabricar embarcaciones.

• Diez (10) embarcación tipo lancha.

• Once (11) motores fuera de borda de 300 HP.

• Cinco (05) teléfonos celulares.

• ⁠Dos (02) equipos GPS.

• Setenta (70) envases plásticos de 200 litros con combustible (14.000).

Esta incautación se suma a la realizada el pasado 6 de marzo, en el que desmantelaron un centro clandestino de producción artesanal de combustible, en el referido municipio zuliano.

En el marco de la Operación Escudo Bolivariano en defensa de la soberanía nacional, efectivos de la #FANB en compañía de la SUNAD, Comando Nacional Antidrogas y la PNB en perfecta fusión y en acciones de labores de patrullaje y escudriñamiento de ruta de zona y de área para la… pic.twitter.com/75KHkDCy03 — GJ. Domingo Hernández Lárez (@dhernandezlarez) March 13, 2025

Noticia al Día