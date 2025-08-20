Miércoles 20 de agosto de 2025
Al Dia

Fanny Lu y Yuri juntas en "Otra partida"

El nuevo videoclip, ya disponible en plataformas digitales, mezcla ritmos pop y tropicales para exaltar la importancia de las redes de apoyo emocional y el renacer tras una dificultad sentimental.

Por Ernestina García

Fanny Lu y Yuri juntas en
Foto: Fanny Lu y Yuri juntas en "Otra partida"
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La cantante colombiana Fanny Lu lanzó el miércoles 20 de agosto el videoclip de su nuevo sencillo ‘Otra partida’ con la artista y presentadora de televisión mexicana Yuri, referente por su larga trayectoria musical que inició en 1979.

Lee también: Se casó la cantante Fanny Lu: Así fue su boda

"Es una mujer que se ha reinventado una y otra vez, y eso es justo lo que queremos decir: que siempre se puede volver a empezar", afirmó la colombiana, oriunda de la ciudad de Cali, que debutó en 2006 con el álbum ‘Lágrimas cálidas’.

El videoclip, que se grabó en México, busca retratar el poder de la amistad "incluso cuando todo se derrumba".

En él, la protagonista, Fanny Lu, que está en una fiesta callejera, "se deja envolver por la alegría, el cariño y la complicidad de quienes le rodean" tras una ruptura amorosa y "decide volver a jugar otra partida en el amor, pero esta vez desde el amor propio", señaló su equipo en un comunicado.

La cantante colombiana celebra este año dos décadas de trayectoria musical con ‘Una vida bien vivida’, un disco de 10 canciones que incluye colaboraciones con artistas como el venezolano Carlos Baute, la colombiana Ana del Castillo y la banda estadounidense Bacilos.

Aunque durante años lanzó sencillos y estuvo activa en programas de televisión como ‘La Voz Kids Colombia’, este es el primer álbum de estudio de Fanny Lu en 14 años.

Otra Partida está disponible en plataformas digitales desde el pasado 29 de julio y forma parte de un proyecto mayor: el álbum Una Vida Bien Vivida, una producción que deja en evidencia tanto los logros personales de Fanny Lu como sus alianzas artísticas y creativas con músicos de distintos orígenes.

El videoclip refuerza la relevancia de las redes de apoyo emocional y muestra cómo el arte y la sororidad pueden convertirse en herramientas para superar crisis personales.

Noticia al Día/EFE

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Andrés Chaparro destacó con el madero en su regreso a las Grandes Ligas

Andrés Chaparro destacó con el madero en su regreso a las Grandes Ligas

Construyen nuevo altar en Isnotú en honor a José Gregorio Hernández

Construyen nuevo altar en Isnotú en honor a José Gregorio Hernández

Barcelona acuerda jugar en Montjuic si el Camp Nou no está listo en septiembre

Barcelona acuerda jugar en Montjuic si el Camp Nou no está listo en septiembre

Ariela “La Langosta”, la influencer que fue asesinada en Nueva York

Ariela “La Langosta”, la influencer que fue asesinada en Nueva York

Aramburu se expresa: Soy muy feliz en la Real Sociedad y quiero estar aquí muchos años

Aramburu se expresa: Soy muy feliz en la Real Sociedad y quiero estar aquí muchos años

Murió en enfrentamiento funcionario del Conas en Barquisimeto

Murió en enfrentamiento funcionario del Conas en Barquisimeto

Las plataformas que los traders siguen recomendando en 2025

Las plataformas que los traders siguen recomendando en 2025

Cristiano Ronaldo cumple 22 años con la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo cumple 22 años con la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo y Al Nassr avanzan a la final de la Supercopa de Arabia Saudí

Cristiano Ronaldo y Al Nassr avanzan a la final de la Supercopa de Arabia Saudí

Gleyber Torres alcanzó las 500 carreras impulsadas en Grandes Ligas

Gleyber Torres alcanzó las 500 carreras impulsadas en Grandes Ligas

Francisco Álvarez vuelve a la lista de peloteros lesionados

Francisco Álvarez vuelve a la lista de peloteros lesionados

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 20 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 20 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 20 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 20 de agosto

Gleyber Torres recibe boleto y Tigres dejan en el terreno a Astros

Gleyber Torres recibe boleto y Tigres dejan en el terreno a Astros

"Brujo" Martínez sufrió fractura en su mano izquierda y será operado

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

Noticias Relacionadas

Sucesos

La joven que viajó con sus cuatro hijos de la COL a Santa Bárbara no estaba desaparecida, solo estaba huyendo del marido por maltrato

Tras ver la publicación que hizo NAD este martes 19 de agosto, la muchacha contactó a sus parientes más cercanos y les aseveró que no estaba secuestrada ni desaparecida y que estaba bien al igual que sus niños. Ella, simplemente, decidió irse de su hogar por problemas maritales con el padre de sus hijos.

Al Dia

Kerlys Montilla levanta el oro para Venezuela en los Panamericanos Junior

Este triunfo representa no solo el primer oro para Venezuela en halterofilia en esta edición, sino también la tercera de Venezuela en tierra guaraní y la clasificación a Lima 2027
Al Dia

Amanda Dudamel dio el "Sí acepto" ante la ley

La primera finalista del Miss Universo 2022 lució un vestido marrón combinado con accesorios plateados
Nacionales

Estas son algunas recomendaciones para cuidar tu salud ante las altas temperaturas en Venezuela

Destacó que durante los días de altas temperaturas las personas deben “considerar las horas donde hay mayor intensidad de la luz solar

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025