Fasto a la Mesa presenta sus innovaciones culinarias y concursa en el As de la Arepa con su propuesta “La Prohibida”

En un ameno encuentro con los medios de comunicación, Fasto a la Mesa presentó sus innovaciones gastronómicas, donde destacó su participación en el concurso As de la Arepa P.A.N. 2025 con su propuesta "La Prohibida".

La gerente de mercadeo de Fasto, Mavy Boscán, fue la encargada de brindar las declaraciones a los periodistas invitados junto a la comunicadora social Mayreth Barreto, quien guío la actividad de la rueda de prensa.

Mavy Boscán, gerente de mercadeo de Fasto, declaró a los periodistas. Foto: Isidro López

La gerente de mercadeo informó que Fasto a la Mesa “Es una propuesta llena de sabor, de emoción, de todas esas características que nos gusta a los zulianos, que nos llena a los zulianos”.

“Aquí vamos a conseguir, desayunos ricos, almuerzo y cenas, pero además de eso vas a conseguir un espacio donde puedes pasar el día de una manera rica, de manera sabrosa” añadió Boscán.

Los espacios de Fasto a la Mesa llaman la atención por su confort y belleza, los comensales pueden disfrutar de sus pedidos en un ambiente especialmente diseñado para brindar una excelente comodidad.

Fasto a la Mesa presentó sus innovaciones. Foto: Isidro López

A este respecto, Boscán destacó “puedes tranquilamente venir y hacer tu networking , puedes reunirte con tus amigos, puedes tardear y tomarte un café, tenemos la capacidad y la experticia para poder nosotros complacer cada capricho de cada paladar”.

Arepa La Prohibida, la apuesta de Fasto a la Mesa

El concurso As de la Arepa P.A.N. 2025 premiará al producto más votado por la población, por ello Fasto invita a probar esa sabrosa propuesta que consta de: Una arepa de ají dulce rellena de mojito en coco, con un delicioso topping de plátano frito y queso palmita frito.

Hermosos espacios en Fasto a la Mesa. Foto: Isidro López

El concurso es un evento donde se estará buscando la mejor arepa de 7 ciudades (Caracas – La Guaira-Valencia – Maracay – Barquisimeto – Maracaibo y Lechería ) del 12 al 21 de septiembre.

Buena asistencia de medios de comunicación. Foto: Isidro López

Fasto a la Mesa los espera en el centro Comercial Millenium en la Avenida Fuerzas Armadas de Maracaibo, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche de lunes a domingo. Su cuenta de Instagram es @fastoalamesa_

Noticia al Día