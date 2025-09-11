Jueves 11 de septiembre de 2025
FBI liberó al sospechoso del asesinato del activista Charlie Kirk tras interrogatorio policial

La liberación del sospechoso no implica el cierre del caso, aseguró el director del Buró Federal de Investigaciones del FBI

Por Candy Valbuena

FBI liberó al sospechoso del asesinato del activista Charlie Kirk tras interrogatorio policial
El FBI liberó a una de las personas supuestamente implicadas en el asesinato de Charlie Kirk. Fotos:EFE / Bloomberg
El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, informó este miércoles, 10 de septiembre que el sospechoso detenido por el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk en un campus universitario de Utah fue puesto en libertad tras un interrogatorio policial.

Patel aseguró que "nuestra investigación continúa y seguiremos divulgando información en aras de la transparencia", al remarcar que la liberación del sospechoso no implica el cierre del caso.

Según el FBI, el hombre fue retenido durante varias horas y colaboró con los agentes en el interrogatorio. Las autoridades no han revelado su identidad ni los posibles motivos del ataque, y mantienen abiertas varias líneas de investigación en coordinación con la policía local.

Evidencia inicial

La Policía del estado de Utah, representada por el comisionado de Seguridad Pública, Beau Mason, informó que solo se tiene como evidencia inicial imágenes de cámaras de circuito cerrado obtenidas en el campus, las cuales están siendo analizadas para identificar al sospechoso.

La Universidad de Utah Valley declaró que el incidente ocurrió alrededor de las 12:20 p.m. en un evento al aire libre, durante el cual se escuchó un único disparo mientras Kirk respondía preguntas en un evento parte de su gira ‘American Comeback Tour’ en la que discute fuertemente con personas de pensamiento liberal.

Sobre Kirk

Charlie Kirk, de 31 años y originario de Arlington Heights, un suburbio al norte de Chicago, se convirtió en uno de los rostros más visibles del movimiento conservador juvenil en Estados Unidos. Fundador de Turning Point, cultivó una relación estrecha con el presidente Donald Trump, a quien ha apoyado abiertamente en su agenda política y electoral.

Anoche, Trump dijo en un mensaje transmitido en sus redes sociales que su Administración "encontrará a los responsables" del asesinato del activista.

Lee también: Trump anuncia la muerte del activista Charlie Kirk, tiroteado en acto público 

Noticia al Día/Con información de EFE

