Fedecámaras Zulia: El 2025 se iniciará con una base económica envuelta por la incertidumbre

Para el presidente de Fedecámaras Zulia, Alex Balza, las sanciones a Venezuela por parte de Estados Unidos generan "más tensión", puesto que no puede separar lo político de lo económico y éstas no ayudan en nada a la economía nacional. El 2025 se iniciará con una base económica envuelta por la incertidumbre, sentenció.

Foto: Cortesía

Ante esta consideración Balza solicita a los integrantes del sector político venezolano, establecer un diálogo que ayude a que haya más confianza para la inversiones en el país.

A su juicio, "la parte económica tiene que ir por un lado y la parte política por el otro" y la posición del sector empresarial es de "no más sanciones, puesto que nosotros no podemos tener un revés económico, que la población o la parte social sufra porque tenemos unas sanciones", consideró.

Foto: Cortesía

Asegura el representante empresarial que, las sanciones alejan las inversiones en el país y el precio de los productos podría incrementar por la disparidad cambiaria que se registra actualmente.

Para Balza Balza el año 2025 se iniciará con una base económica "moderada" y envuelta por la incertidumbre.

"Los comerciantes necesitan tener un valor de reposición, si ese valor de reposición no se logra tener con solo la venta, pues la gente va a aumentar los precios".

Con información Unión Radio.