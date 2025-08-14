Fedecámaras Zulia propone apoyar a las empresas operativas para consolidar la recuperación económica y fomentar inversión y empleo

Paúl Márquez, presidente de Fedecámaras Zulia presentó las propuestas de la organización para impulsar el desarrollo económico y comercial del estado.

Márquez destacó la reactivación del sector petrolero y el fortalecimiento de la producción ganadera, así como la diversificación productiva en acuicultura, camarones, cangrejos e industria, que permiten afrontar la economía regional con mayor amplitud.

“Desde aquí, desde Fedecámaras Zulia y las Fedecámaras bases, siempre estamos tratando de hacer propuestas que vayan en pro de la economía del estado”, afirmó.

El dirigente subrayó la necesidad de apoyar a las empresas que están operando para consolidar la recuperación económica y fomentar inversión y empleo. “La idea es siempre apoyar a esas empresas que están trabajando”, dijo, y añadió que la combinación de sectores petrolero, agropecuario, pesquero e industrial ofrece oportunidades para diversificar la actividad económica y mejorar el dinamismo comercial en la región.

Noticia al Día/Con información de UR