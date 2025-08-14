Jueves 14 de agosto de 2025
Fedecámaras Zulia propone apoyar a las empresas operativas para consolidar la recuperación económica y fomentar inversión y empleo

“Desde aquí, desde Fedecámaras Zulia, siempre estamos tratando de hacer propuestas que vayan en pro de la economía del estado”, afirmó Paúl Márquez, presidente del gremio.

Por Candy Valbuena

Paúl Márquez, presidente de Fedecámaras Zulia. Foto: Archivo
Paúl Márquez, presidente de Fedecámaras Zulia presentó las propuestas de la organización para impulsar el desarrollo económico y comercial del estado.

Márquez destacó la reactivación del sector petrolero y el fortalecimiento de la producción ganadera, así como la diversificación productiva en acuicultura, camarones, cangrejos e industria, que permiten afrontar la economía regional con mayor amplitud.

“Desde aquí, desde Fedecámaras Zulia y las Fedecámaras bases, siempre estamos tratando de hacer propuestas que vayan en pro de la economía del estado”, afirmó.

El dirigente subrayó la necesidad de apoyar a las empresas que están operando para consolidar la recuperación económica y fomentar inversión y empleo. “La idea es siempre apoyar a esas empresas que están trabajando”, dijo, y añadió que la combinación de sectores petrolero, agropecuario, pesquero e industrial ofrece oportunidades para diversificar la actividad económica y mejorar el dinamismo comercial en la región.

