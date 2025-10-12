Ferretería ALPECA celebra sus 32 años construyendo a Maracaibo

La icónica ferretería ALPECA celebró por todo lo alto su 32º aniversario este sábado 11 de octubre, en una jornada memorable que reunió a clientes, aliados comerciales, amigos y la comunidad marabina en un ambiente de alegría y gratitud.
El evento, que tuvo lugar en su sede del 18 de octubre de Maracaibo, se convirtió en una verdadera fiesta en honor a la lealtad de sus clientes y a su trayectoria de más de tres décadas.
La celebración estuvo llena de emociones, comenzando con la emotiva visita de la Réplica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que bendijo las instalaciones y a todos los presentes, marcando un momento de profunda fe y devoción.
Música, Premios y la Presencia de un Ícono Zuliano
El ambiente festivo estuvo garantizado con la presencia del reconocido gaitero Neguito Borjas, quien entonó el cumpleaños feliz junto a Raida Villalobos y Alexander Perozo, CEOs de la Ferretería Alpeca.
Además de la música, los clientes fueron los grandes protagonistas con sorteos y premios que reconocieron su fidelidad a ALPECA a lo largo de los años. La empresa agradeció de esta manera la confianza depositada en sus productos y servicios, que la han consolidado como un referente en el sector ferretero de Maracaibo.
ALPECA, con su lema de calidad y servicio, ha sido un pilar fundamental para construcciones, remodelaciones y proyectos en miles de hogares y empresas marabinas. Su compromiso con la excelencia y la cercanía al cliente han sido la clave de su éxito sostenido.
La ferretería ALPECA extiende su agradecimiento a todos los que han sido parte de estos 32 años de historia y los invita a seguir construyendo juntos el futuro.
Visítalos en la Av. 15 Delicias entre calles 72 y 73 y en el Sector 18 de octubre, al lado de la Iglesia Fátima, en Maracaibo.
Su cuenta de Instagram es @alpecamcbo
