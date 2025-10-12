Ferretería ALPECA celebra sus 32 años construyendo a Maracaibo

La icónica ferretería ALPECA celebró por todo lo alto su 32º aniversario este sábado 11 de octubre, en una jornada memorable que reunió a clientes, aliados comerciales, amigos y la comunidad marabina en un ambiente de alegría y gratitud.

El evento, que tuvo lugar en su sede del 18 de octubre de Maracaibo, se convirtió en una verdadera fiesta en honor a la lealtad de sus clientes y a su trayectoria de más de tres décadas.

Raida Villalobos y Alexander Perozo, ejemplos de emprendedores de Maracaino. Foto: Isidro López

La celebración estuvo llena de emociones, comenzando con la emotiva visita de la Réplica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que bendijo las instalaciones y a todos los presentes, marcando un momento de profunda fe y devoción.

La réplica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Foto: Isidro López

Música, Premios y la Presencia de un Ícono Zuliano

El ambiente festivo estuvo garantizado con la presencia del reconocido gaitero Neguito Borjas, quien entonó el cumpleaños feliz junto a Raida Villalobos y Alexander Perozo, CEOs de la Ferretería Alpeca.

Neguito Borjas, gran amigo de ALPECA. Foto: Isidro López

Además de la música, los clientes fueron los grandes protagonistas con sorteos y premios que reconocieron su fidelidad a ALPECA a lo largo de los años. La empresa agradeció de esta manera la confianza depositada en sus productos y servicios, que la han consolidado como un referente en el sector ferretero de Maracaibo.

La Chinita siempre presente en ALPECA. Foto: Isidro López

ALPECA, con su lema de calidad y servicio, ha sido un pilar fundamental para construcciones, remodelaciones y proyectos en miles de hogares y empresas marabinas. Su compromiso con la excelencia y la cercanía al cliente han sido la clave de su éxito sostenido.

Brindis por la continuación de los éxitos de ALPECA. Foto: Isidro López

La ferretería ALPECA extiende su agradecimiento a todos los que han sido parte de estos 32 años de historia y los invita a seguir construyendo juntos el futuro.

Visítalos en la Av. 15 Delicias entre calles 72 y 73 y en el Sector 18 de octubre, al lado de la Iglesia Fátima, en Maracaibo.

Gran cantidad de invitados, medios y aliados comerciales. Foto: Isidro López

ALPECA es una familia exitosa y ejemplar. Foto: Isidro López

Gratitud y devoción en ALPECA. Foto: Isidro López

Su cuenta de Instagram es @alpecamcbo

