Festival de Lucha Olímpica reunió a jóvenes talentos con miras a los Juegos Deportivos Nacionales Comunales

Con el respaldo del Instituto Regional de Deportes del Estado Zulia (IRDEZ) y el aval de la Asociación Zuliana de Lucha Olímpica, este sábado 11 de octubre se desarrolló en el gimnasio “Hernán Rodríguez” de Maracaibo el Festival de Lucha Olímpica, evento preparatorio rumbo a los III Juegos Deportivos Nacionales Comunales.
En la jornada participaron atletas del municipio Maracaibo, quienes demostraron su entrega y proyección dentro de las modalidades libre masculino, libre femenino y grecorromano, bajo la orientación de sus entrenadores y el acompañamiento técnico de la asociación regional.
El representante de la Asociación Zuliana de Lucha Olímpica, Giovanny Álvarez, destacó el propósito del encuentro: “Estamos para celebrar un festival con miras a los Juegos Comunales. Hoy los atletas se medirán con el objetivo de poder evaluar el talento de cada uno de ellos”, expresó Álvarez.
Dentro de la jornada también hubo participación de los atletas juveniles que se preparan para futuros compromisos y una exhibición de quienes nos representaron en los Juegos Escolares.
La actividad forma parte del plan de impulso deportivo que promueve la Gobernación del Zulia a través del IRDEZ, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de las disciplinas de combate en la región y garantizar una representación competitiva en los próximos compromisos nacionales.
