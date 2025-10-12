Festival de Lucha Olímpica reunió a jóvenes talentos con miras a los Juegos Deportivos Nacionales Comunales

Con el respaldo del Instituto Regional de Deportes del Estado Zulia (IRDEZ) y el aval de la Asociación Zuliana de Lucha Olímpica, este sábado 11 de octubre se desarrolló en el gimnasio “Hernán Rodríguez” de Maracaibo el Festival de Lucha Olímpica, evento preparatorio rumbo a los III Juegos Deportivos Nacionales Comunales.

Foto: Cortesía

En la jornada participaron atletas del municipio Maracaibo, quienes demostraron su entrega y proyección dentro de las modalidades libre masculino, libre femenino y grecorromano, bajo la orientación de sus entrenadores y el acompañamiento técnico de la asociación regional.

Foto: Cortesía

El representante de la Asociación Zuliana de Lucha Olímpica, Giovanny Álvarez, destacó el propósito del encuentro: “Estamos para celebrar un festival con miras a los Juegos Comunales. Hoy los atletas se medirán con el objetivo de poder evaluar el talento de cada uno de ellos”, expresó Álvarez.

Foto: Cortesía

Dentro de la jornada también hubo participación de los atletas juveniles que se preparan para futuros compromisos y una exhibición de quienes nos representaron en los Juegos Escolares.

Foto: Cortesía

La actividad forma parte del plan de impulso deportivo que promueve la Gobernación del Zulia a través del IRDEZ, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de las disciplinas de combate en la región y garantizar una representación competitiva en los próximos compromisos nacionales.

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Nota de Prensa