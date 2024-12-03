Sábado 20 de septiembre de 2025
Al Dia

Fher Olvera arremete contra el reguetón y critica a Bad Bunny en pleno concierto

El reguetón ha sido objeto de constantes cuestionamientos por el contenido explícito de sus letras. Recientemente, la canción “+57” de…

Por Haroldo Manzanilla

Fher Olvera arremete contra el reguetón y critica a Bad Bunny en pleno concierto
El reguetón ha sido objeto de constantes cuestionamientos por el contenido explícito de sus letras. Recientemente, la canción “+57” de Karol G, en colaboración con figuras del género urbano como Maluma y J Balvin, tuvo que modificar su letra debido a señalamientos de que promovía la sexualización de menores de edad.

En medio de este debate, personalidades como Aleks Syntek y Fher Olvera han manifestado su rechazo hacia este género. Fher, vocalista de Maná, ha sido especialmente crítico con Bad Bunny. Durante un concierto en Jalisco, México, volvió a lanzar comentarios directos contra el intérprete de “Tití me preguntó”.

“Con músicos talentosos aquí, no es como el pinche reguetón, que es una mamada”, dijo Olvera ante el público. “Aquí sí se hace música, aquí sí se hacen letras. Que el pinche Bugs Bunny no mame. Por lo menos nosotros hacemos nuestra luchita”.

Las palabras de Fher provocaron risas entre los asistentes, como se puede ver en varios videos que circulan en redes sociales.

No es la primera vez que Fher Olvera critica a Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny. En declaraciones anteriores, el líder de Maná expresó: “El gusto es de cada quien. A mí [el reguetón] no me gusta, quizá un poquito para bailar, pero el que de plano no puedo escuchar es Bad Bunny. Lo respeto, ha llegado donde nadie ha llegado entre los latinos, pero eso no significa que me guste”. Incluso agregó: “A mi hijo le digo que no voy a hacer nada con Bad Bunny”.

Hasta el momento, Bad Bunny no ha respondido a los comentarios del vocalista de Maná.

@gabrielalaociosa

"Que el pin$#@ BUgs Bunny no mame", dijo Fher de Maná en Guadalajara

♬ sonido original – Gabriela La Ociosa

