FIFA aprueba expansión del Mundial Femenino a 48 equipos a partir de 2031

La FIFA ha anunciado oficialmente que la Copa Mundial Femenina de 2031 contará con 48 selecciones nacionales, ampliando el formato actual de 32 equipos. Esta decisión fue tomada por unanimidad durante una reunión virtual del Consejo de la FIFA, con el objetivo de fomentar el crecimiento y la competitividad del fútbol femenino a nivel global.

El nuevo formato incluirá 12 grupos de cuatro equipos cada uno, aumentando el número total de partidos de 64 a 104 y extendiendo el torneo por una semana adicional. Esta estructura es similar a la que se implementará en la Copa Mundial Masculina de 2026.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que esta expansión no solo permitirá la participación de más selecciones, sino que también ofrecerá a más asociaciones miembro la oportunidad de desarrollar sus estructuras de fútbol femenino de manera integral.

La edición de 2027 del Mundial Femenino se celebrará en Brasil con el formato actual de 32 equipos. Para 2031, Estados Unidos es el único país que ha presentado una candidatura para albergar el torneo, lo que lo convertiría en el tercer Mundial Femenino organizado por dicho país, tras las ediciones de 1999 y 2003.

La expansión del Mundial Femenino representa un paso significativo hacia la igualdad y el desarrollo del deporte, brindando a más naciones la oportunidad de competir al más alto nivel y promoviendo el crecimiento del fútbol femenino en todo el mundo.