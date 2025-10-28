Filippo Paredes está listo para ganar la final del reality "Escuela de talentos" que hace Canal I

El periodista zuliano Filippo Paredes, quien está participando en el reality show “Escuela de Talentos”, iniciativa del Canal i donde diversos concursantes compiten por obtener un contrato con la planta televisiva está listo para ganarlo.

Paredes se encuentra en la recta final de la competencia que será el próximo 7 de noviembre, a las 10 am, edición que será transmitido en vivo. "Me preparo con una maleta de sueños, retos y sorpresas que disfrutarán en su momento", expresó el comunicador.

Muy emocionado relató que logró vencer miedos, obstáculos tanto personales como profesionales para llegar hasta la capital y luchar por su sueño; avanzar en su ya exitosa carrera.

Filippo Paredes detalló que el proyecto del reality inició en este canal de TV ubicado en Caracas con una etapa de capacitación, específicamente talleres, en la que participaron múltiples promociones de aspirantes.

Fue un aproximado de 130 personas que participaron en las audiciones y tras varias eliminatorias, quedaron los ocho talentos que compiten actualmente en el reality, incluyendo a Filippo Paredes quien aspira ser el ganador.

Filippo Paredes y la periodista Ernestina García durante entrevista en Noticia al Día.

Noticia al Día