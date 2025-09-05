Fingió ser comandante de la GNB para llevarse reclutado a un hombre en Las Pulgas

Un hombre fingió ser comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), y pretendía llevarse reclutado a un hombre, en el mercado Las Pulgas de Maracaibo, en Zulia.

El señalado, de nombre, Dimas Antonio Piña Eizaga, de 47 años, fue detenido por oficiales del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez).

Los oficiales indicaron, que al patrullar por el bloque 10 de Las Pulgas, notaron el alboroto de comerciantes y usuarios del mercado, por lo que al acercarse constataron lo que sucedía.

Al ser abordado por el caso, Piña Eizaga, le indicó a la policía ser comandante militar, sin tener ningún tipo de acreditación, por lo que fue llevado a la Estación Policial Bolívar, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

Noticia al Día / Nota de prensa