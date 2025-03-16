Fiscal General ordenó investigar trifulca en un local nocturno de Caracas

La noche del viernes 14 de marzo, se registró una trifulca en el local nocturno Modo Caracas, ubicado en Chacao.

A través de un video difundido por el Instagram, Notiguaro, quedó en evidencia la agresión entre seis hombres, obligando a la intervención de las autoridades policiales, quienes detuvieron a varios de los involucrados.

Por su parte, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, designó a la fiscalia 62, para investigar y sancionar este hecho violento. Asimismo, indicó "Los sujetos, Carlos Dugarte, Pablo Udelman, Carlos Reyes, Wilfredo Rojas, Andreina Hurt y Carlos Reyes, se agredieron de manera salvaje, alterando el orden público del lugar".

Acotó, que el Ministerio Público, designó a la Policía Nacional Bolivariana como organismo auxiliar para tramitar la respectiva orden de aprehensión por estos hechos.

Noticia al Día