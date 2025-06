El fiscal General de la República, Tarek William Saab, se refirió el jueves 5 Sept respecto a la reciente detención de un militar estadounidense en territorio venezolano, señalando que el detenido posee doble nacionalidad, estadounidense y mexicana.

Según señaló Saab, el arresto del castrense se produjo luego que las autoridades determinaron que "entró sin ningún tipo de documentación ni sustento" de su visita a territorio venezolano.

"Entró sin ningún tipo de documentación, sin ningún tipo de sustento, ¿para qué, qué venía hacer al país? (…) Está en ese proceso en este momento, es lo que puedo revelar. No puedo decir más nada", dijo a los periodistas.

"Estamos siempre atentos, vigilantes para que haya un debido proceso", aseveró.

De acuerdo con informes de Estados Unidos, el militar , que pertenece a la Marina, fue detenido el 30 de agosto en medio de un viaje personal.

"Como este marinero estaba de viaje personal a Venezuela, esto no era algo que estuviera autorizado y, (…) el Departamento de Estado recomienda no viajar allí", dijo la subsecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Singh, este jueves en rueda de prensa.

Indicó que se está llevando a cabo una investigación y que las autoridades garantizan que el ciudadano norteamericano detenido tendrán un proceso "justo, independiente e imparcial" para garantizar que el proceso judicial sea transparente y respetuoso de los derechos del detenido.

Casa Blanca confirmó detención

La Casa Blanca confirmó el mismo jueves la detención de un militar estadounidense en Venezuela, tras la publicación de un informe por parte de CNN.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, informó que la Administración Biden está en comunicación con las autoridades venezolanas para obtener más información sobre el incidente.

“Puedo confirmar que un miembro del servicio de los EE. UU. ha sido detenido en Venezuela. Entiendo que este individuo estaba en un viaje personal y no en una misión oficial del gobierno”, declaró el funcionario estadounidense en una conferencia de prensa.

El portavoz añadió que el Pentágono podría proporcionar más contexto sobre el asunto en el futuro. “Estamos en contacto con las autoridades venezolanas para obtener más conocimiento e información sobre esto”, afirmó Kirby, quien acotó que se está "monitoreando de cerca" la situación.

Por su parte, el jueves 5 de septiembre, la subsecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Singh, indicó que la detención habría ocurrido el pasado 30 de agosto. "La Marina de los EE. UU. está investigando esto. Estamos trabajando con el Departamento de Estado", comentó.

"Este marinero estaba en un viaje personal a Venezuela. No era algo que estuviera autorizado y, como usted sabe, el Departamento de Estado recomienda no viajar allí (…) Por supuesto, nos gustaría que el marinero regresara a casa", sostuvo, tras agregar que no entraría en "especulación", tras ser consultada sobre si el militar tenía otro objetivo en suelo venezolano.

Noticia al Día/VTV/