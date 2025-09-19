El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, condenó enérgicamente los actos de Estados Unidos contra la nación venezolana, exigiendo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la apertura de una investigación exhaustiva sobre estos hechos.

Saab afirmó que: "El uso de misiles y armas nucleares para asesinar serialmente indefensos pescadores en una pequeña lancha son crímenes de lesa humanidad que deben ser investigados por la ONU".

Igualmente, el Presidente del Poder Ciudadano subrayó la necesidad de que la comunidad internacional rechace los impactos de estas acciones contra el pueblo venezolano.

En la jornada de atención social liderada por el Ministerio Público, este jueves en la Comuna Amalivaca de Pinto Salinas, el Fiscal General, Tarek William Saab, enfatizó que el país ha sido objeto de una falsa narrativa de luchar contra el narcotráfico, para justificar "querer asesinar a un pueblo y una agresión militar.

Noticia al Día/RRSS/VTV