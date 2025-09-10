Miércoles 10 de septiembre de 2025
Al Dia

Tarek William Saab anunció la operación anticorrupción dentro del sistema judicial

Con esta severa y persistente actuación suman 570 funcionarios del Ministerio Público procesados

Por Greily Nuñez

Tarek William Saab anunció la operación anticorrupción dentro del sistema judicial
El Ministerio Público informó sobre la operación anticorrupción para depurar el sistema judicial

Recordó, que el pasado domingo 7 de septiembre, imputaron y judicializó a 14 fiscales de Carabobo, incluyendo el exfiscal superior de dicha entidad.

En Carabobo: Imputado Exfiscal Superior y otros 10 exfiscales por cometer actos de corrupción

"Esta actual y extraordinaria operación reafirma nuestro compromiso con la transparencia y la legalidad, asegurando que todos nuestros funcionarios actúen con el máximo decoro y responsabilidad. La integridad del sistema de justicia es fundamental para la plena vigencia de la paz republicana y es nuestra prioridad protegerla y reforzarla cada día mediante actuaciones como estas que sientan un histórico precedente en el hemisferio occidental", acotó el fiscal general de la república, Tarek William Saab.

Con esta severa y persistente actuación suman 570 funcionarios del Ministerio Público procesados y judicializados por la comisión de delitos contrarios a la Ley y la Constitución.

