El Ministerio Público informó sobre la operación anticorrupción para depurar el sistema judicial

Recordó, que el pasado domingo 7 de septiembre, imputaron y judicializó a 14 fiscales de Carabobo, incluyendo el exfiscal superior de dicha entidad.

"Esta actual y extraordinaria operación reafirma nuestro compromiso con la transparencia y la legalidad, asegurando que todos nuestros funcionarios actúen con el máximo decoro y responsabilidad. La integridad del sistema de justicia es fundamental para la plena vigencia de la paz republicana y es nuestra prioridad protegerla y reforzarla cada día mediante actuaciones como estas que sientan un histórico precedente en el hemisferio occidental", acotó el fiscal general de la república, Tarek William Saab.

Con esta severa y persistente actuación suman 570 funcionarios del Ministerio Público procesados y judicializados por la comisión de delitos contrarios a la Ley y la Constitución.