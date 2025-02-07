Florinda Meza llega a sus 76 años de vida este sábado 8 de febrero

Florinda Meza García, conocida como "Doña Florinda", personaje de la recordada serie de comedia, "El Chavo del Ocho", nació el 8 de febrero de 1949 en Juchipila, Zacatecas, y arriba a sus 76 años de vida.

En 1970, conoció al actor, guionista y comediante Roberto Gómez Bolaños, quien la invitó a participar en diversos sketches de su programa de comedia, Chespirito, con el que debutó como actriz.

Durante la realización de dicho proyecto, en 1971 se transmitió un sketch titulado El Chavo, que fue bien recibido por la audiencia de la emisión, por lo que en 1972 y luego establecida formalmente en 1973, se creó la serie El Chavo del 8, con la que logró consagrar su carrera interpretando al personaje de "Doña Florinda".

En 1974, debutó en las telenovelas con Mundo de juguete, una producción de drama infantil, y el mismo año intervino en el melodrama, La tierra.

A partir de octubre de 1977, inició una relación extramarital con Roberto Gómez, a pesar de que este último se hallaba casado y tenía hijos con la argentina Graciela Fernández. Antes de esto, Bolaños ya había estado cortejándola cinco años atrás, cerca de 1972. En consecuencia, en 1989, Graciela y Bolaños se divorciaron.

En 2004, luego de veintisiete años de vivir juntos, ella y Roberto se casaron. No tuvieron hijos debido a que Bolaños se había hecho la vasectomía antes de conocerla.

En 2011, el actor Carlos Villagrán, su excompañero de reparto en El Chavo del 8, reveló que ambos habían mantenido un amorío previó a su relación con Roberto Gómez.

A partir de esto, se dio por hecho que el distanciamiento entre Villagran y Bolaños había sido provocado por esa situación. Asimismo, también reveló que Meza sostuvo una relación con el director de la serie, Enrique Segoviano, romance que también se dio antes de que Roberto y ella fueran pareja oficial.

Tras 24 años alejada de la actuación, en 2019 hizo un breve regreso con la película, Dulce familia. Hoy por hoy, sigue siendo reconocida por su papel en "El Chavo del Ocho", mientras arriba a sus 76 años de vida.

Lee también: Florinda Meza comparte fotos inéditas de su juventud

Noticia al Dia