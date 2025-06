La partida de la famosa artista mexicana dejó un vacío en la música, pero un escándalo en su familia que se inició en pleno funeral, cuando las tensiones estallaron entre Miguel, Javier y Martha, que dejaron claro que la jugosa suma de dinero que dejaba Paquita al morir no se repartiría en paz.

Como se sabe, Paquita la del Barrio falleció a los 77 años el pasado 17 de febrero en su casa en Veracruz a causa de un infarto fulminante, confirmó Francisco Torres, sobrino y manager de la cantante.

Una fuente de TV Notas dijo que el pleito comenzó entre Miguel y Martha, quienes ya traían discusiones desde antes pero todo se salió de control en el velorio.

“Miguel no dejó que Martha se sentara con él y Javier en la primera fila. La mandó hacia atrás como diciéndole que no la quería cerca”, reveló una fuente a TVNotas.

Eso no fue todo, dice la fuente, "cuando las cámaras se apagaron, la cosa se puso aún más tensa. Miguel le advirtió a Martha que no siguiera ventilando los trapos sucios de la familia en redes sociales, o la guerra sería inevitable".

La legendaria cantante dejó una fortuna estimada en 10 millones de dólares, según el portal Celebrity Net Worth, herencia que sería repartida entre sus tres hijos.

El medio Las Estrellas revela que fue Martha, la sobrina de Paquita la del Barrio que la cantante adoptó como hija, quien sorprendió a la opinión pública al compartir un video en el que señaló a su hermano Miguel de malos tratos y problemas en la familia.

Tres hermanos y millonaria herencia

Una grabación compartida en redes sociales y reseñada por distintos medos de comunicación indica:

“Somos 3 hermanos, lo sabes perfecto, Miguel. Y ahora dicen que yo maté a mi mamá. Entonces, Miguel, nos vemos el viernes y fíjate bien lo que hablas. Dices: ‘Somos 2 hermanos’ y no. Somos 3. Yo tengo mi acta de nacimiento y tengo los apellidos de mis padres, porque ellos me adoptaron y me dieron todo su amor”, expresó.

En la grabación, compartida en redes sociales, Martha afirmó haber sido víctima del presunto maltrato de su hermano y advirtió que ya no estaba dispuesta a aguantar su supuesta actitud.



“Ahora tú da tu versión de ¿por qué me odiaste? ¿Por qué me pegabas? Piensa bien lo que vas a hablar, porque no creas que, después de todo lo que me maltrataste, ya no voy a sacar más cosas. Simplemente, ya hay leyes y yo me voy a defender. A mi mamá no le gustaba estar contigo.

Más adelante se escucha." No me quieras humillar. Tú di tu trauma de por qué siempre me odiaste. No quieras abusar de mí, porque ya no te lo voy a permitir. Tú no me quieres. No me interesa. No te pases de listo conmigo”, expuso.

