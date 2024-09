Fotografías de Gabriel García Márquez en 1965

Gabriel García Márquez, conocido cariñosamente como “Gabo”, es uno de los escritores más influyentes y queridos de la literatura latinoamericana y mundial. Su obra maestra, “Cien años de soledad”, es un pilar del realismo mágico, un estilo literario que combina lo fantástico con lo cotidiano de manera magistral.

García Márquez no solo nos regaló historias inolvidables, sino que también nos ofreció reflexiones profundas sobre la vida, el amor y la humanidad. Algunas de sus frases más célebres incluyen:

“Te quiero no por quien eres, sino por quien soy cuando estoy contigo.”

“La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla.”

"El amor es eterno mientras dura."

Su capacidad para capturar la esencia de la condición humana y su habilidad para tejer narrativas complejas y emotivas lo han convertido en un referente literario. Además, su legado sigue vivo no solo en sus libros, sino también en la inspiración que brinda a escritores y lectores de todo el mundo.

