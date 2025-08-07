France Football revela los nominados al Balón de Oro 2025

La revista especializada France Football ha hecho pública la lista de los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2025, galardón individual más prestigioso del fútbol mundial. La selección reconoce el rendimiento deportivo de los jugadores durante la temporada 2024/2025 en competiciones nacionales e internacionales.

La ceremonia de entrega se celebrará el próximo 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París, donde también se otorgarán los premios al Balón de Oro Femenino, el Trofeo Kopa (mejor jugador juvenil), el Trofeo Yashin (mejor portero), el Premio Sócrates (impacto social) y el Trofeo Gerd Müller (máximo goleador), en sus respectivas categorías.

Entre los principales candidatos destacan figuras como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinícius Jr., Jude Bellingham, Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister, Mohamed Salah, Harry Kane, Pedri, Raphinha y el joven español Lamine Yamal.

El Paris Saint-Germain (PSG) lidera la lista con nueve jugadores nominados, seguido por FC Barcelona (cuatro), Liverpool (tres) y Real Madrid, que aporta a tres de sus máximas figuras.

Esta edición también marca la segunda ausencia consecutiva de los astros del fútbol internacional; Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, confirmando el cambio generacional en la élite del fútbol mundial.

Lee también: Celebración anticipada termina en accidente en el Campeonato Iraquí de Ciclismo