Sábado 23 de agosto de 2025
Al Dia

Franco Lemus, el percusionista de 3 años que brilló en Salserín y sigue latente con su pasión

Franco Lemus, recordado como uno de los miembros originales de la famosa agrupación juvenil Salserín, se convirtió en una figura…

Por Haroldo Manzanilla

Franco Lemus, el percusionista de 3 años que brilló en Salserín y sigue latente con su pasión
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Franco Lemus, recordado como uno de los miembros originales de la famosa agrupación juvenil Salserín, se convirtió en una figura clave dentro del grupo de salsa. Su talento y carisma no solo hicieron vibrar a una generación, sino que lo posicionaron como uno de los músicos jóvenes más destacados de la época dorada de Salserín en los años 90. Ahora, varios años después de esa efervescencia musical, su vida ha tomado rumbos distintos, aunque su pasión por la música sigue intacta.

Lemus ingresó a Salserín en sus inicios, cuando el grupo comenzaba a formarse y a capturar la atención de miles de jóvenes con éxitos como De Sol a Sol y Un Amor Como el Nuestro. En un ambiente donde primaban las voces y las coreografías, Franco se destacó por el poder de su percusión, imprimiéndole una energía única a cada canción. Su rol fue fundamental en el grupo, y su estilo al tocar instrumentos como el bongó y las congas le dieron un toque distintivo al sonido de Salserín, que logró resonar más allá de las fronteras venezolanas.

Gracias a su dedicación, Franco rápidamente se ganó el cariño de los fanáticos y el respeto de sus compañeros de banda, especialmente de aquellos que compartieron con él las interminables giras y las largas sesiones de ensayo. Fue parte de un fenómeno que, en su momento, rompió récords de audiencia y popularidad en varios países de América Latina.

Con el paso de los años y tras la disolución de la formación original de Salserín, Franco Lemus continuó su carrera musical, aunque en contextos distintos. Ya sin el uniforme de los años dorados, Franco se ha dedicado a la enseñanza de la música y a compartir sus conocimientos con las nuevas generaciones de músicos. Ha sido maestro y mentor, brindando su experiencia a jóvenes que, como él, sueñan con hacer de la música su vida. Además, se ha enfocado en proyectos personales que le han permitido explorar otros estilos y géneros, pero siempre manteniéndose fiel a sus raíces salseras.

Lemus ha participado en colaboraciones con otros artistas y ha llevado su música a escenarios más íntimos y cercanos, donde puede conectar con el público de una forma más personal. Su evolución como músico le ha permitido mantener una conexión constante con el arte y la cultura, y sigue siendo una referencia para quienes crecieron escuchando Salserín y para quienes ahora buscan revivir el estilo de aquella generación.

Hoy, Franco Lemus continúa siendo recordado como uno de los pilares rítmicos de Salserín, y su trabajo no solo es un legado dentro de la salsa juvenil, sino también una inspiración para los nuevos talentos de la música venezolana. Aunque el escenario de estadios llenos y la fama internacional quedaron atrás, su dedicación al arte musical persiste. Franco Lemus sigue demostrando que el ritmo, una vez se lleva en el alma, no se detiene.

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Tottenham doblegó al Manchester City en la segunda jornada de la Premier League

Tottenham doblegó al Manchester City en la segunda jornada de la Premier League

Presidente Maduro augura crecimiento económico del 9 % en último cuatrimestre del 2025

Presidente Maduro augura crecimiento económico del 9 % en último cuatrimestre del 2025

Ronald Acuña Jr. enciende los motores y conecta su estacazo 15 del año

Ronald Acuña Jr. enciende los motores y conecta su estacazo 15 del año

¡Héroe! William Contreras despachó jonrón y Cerveceros dejan en el terreno a Gigantes

¡Héroe! William Contreras despachó jonrón y Cerveceros dejan en el terreno a Gigantes

Eugenio Suárez llegó a 40 cuadrangulares en la temporada

Eugenio Suárez llegó a 40 cuadrangulares en la temporada

Venezuela cayó ante Canadá en el inicio de la AmeriCup

Venezuela cayó ante Canadá en el inicio de la AmeriCup

Cuadrantes de Paz realiza jornada de educación vial en Baralt para prevenir accidentes de tránsito

Cuadrantes de Paz realiza jornada de educación vial en Baralt para prevenir accidentes de tránsito

Juegos Panamericanos Junior: Venezuela conquistó cinco medallas doradas en la jornada del jueves

Juegos Panamericanos Junior: Venezuela conquistó cinco medallas doradas en la jornada del jueves

Yanetzy Urbina: estamos abocados a la conformación de los Consejos Campesinos

Yanetzy Urbina: estamos abocados a la conformación de los Consejos Campesinos

La Vinotinto de las alturas se estrena en la AmeriCup frente a Canadá

La Vinotinto de las alturas se estrena en la AmeriCup frente a Canadá

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será en diciembre

Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será en diciembre

Andrés Calamaro: Del Bandoneón a leyenda del rock argentina

Andrés Calamaro: Del Bandoneón a leyenda del rock argentina

Dejan en libertad a 104 hinchas chilenos detenidos en Argentina

Dejan en libertad a 104 hinchas chilenos detenidos en Argentina

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

La joven que viajó con sus cuatro hijos de la COL a Santa Bárbara no estaba desaparecida, solo estaba huyendo del marido por maltrato

La joven que viajó con sus cuatro hijos de la COL a Santa Bárbara no estaba desaparecida, solo estaba huyendo del marido por maltrato

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Ministro Cabello informó sobre la detención de un hombre con tres mil detonadores en Maracaibo

Ministro Cabello informó sobre la detención de un hombre con tres mil detonadores en Maracaibo

Detenido el femicida de Nuvia Perozo, asesinada en la piscina de una lujosa finca en Valencia

Detenido el femicida de Nuvia Perozo, asesinada en la piscina de una lujosa finca en Valencia

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

Noticias Relacionadas

Internacionales

Papa León XIV defiende los derechos de débiles frente a poderosos

El papa León XIV afirmó enérgicamente los derechos de los más débiles frente a las ambiciones de los poderosos durante…
Economía

Continúa la entrega del Ingreso Contra la Guerra Económica para pensionados

El pago de este estipendio se realiza de manera gradual a través de Patria
Nacionales

Onda Tropical nro. 29 se desplaza sobre el occidente del país

Se esperan lluvias en el Zulia

Deportes

Águilas del Zulia confirma los nombres que integrarán la gerencia para la próxima temporada de la LVBP

Esto después de anunciar mediante redes sociales una renovación en su directiva para la campaña 2025-26 de la LVBP


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025