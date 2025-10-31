Franklin Paredes necesita ayuda para someterse a urgente intervención quirúrgica por graves lesiones en la piel

La salud del señor Franklin Paredes, paciente de 56 años de edad, se ha visto comprometida desde hace poco más de un año, debido a graves lesiones en la piel que afectan su movilidad y le impiden llevar una vida normal.

El diagnóstico médico arroja como resultado: Dermatitis crónica con microabscesos en hombro e ingle, cuyas lesiones han aumentado de tamaño, por lo cual requiere una intervención quirúrgica para retirarlas.

Dicha intervención tiene un costo de 5.400 dólares, según la última valoración clínica realizada por su médico tratante en un centro de salid privado de la ciudad de Maracaibo, esto sin tomar en cuenta los tratamientos posteriores ni exámenes previos.

Ante la imposibilidad económica del señor Franklin para costear los gastos médicos que su estado de salud implica hace un llamado a la comunidad y a las organizaciones que pudieran apoyarle para poder operarse.

Queda a disposición el número telefónico +58 412-1046602, para mayor información.

Se anexa informe médico.

Foto: Cortesía

