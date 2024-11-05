Freddy Galvis entró oficialmente en el roster de Águilas del Zulia

El exgrandeliga Freddy "El Toco" Galvis entró en el roster de Águilas del Zulia, con la intención de darle más peso ofensivo al lineup rapaz. Cabe destacar que, junto a él, también ingresaron Ismael Guillón y Alvin Herrera.

Después de la salida de Ángel Reyes (jugará el Premier 12 con Venezuela), los aguiluchos perdieron a uno de sus pilares fundamentales, y con Galvis buscan recuperar jerarquía en la alineación.

Dicho esto, las Águilas del Zulia han ganado cuatro duelos consecutivos y se encuentran en la sexta posición de la tabla de posiciones con récord de nueve victorias y diez derrotas.

El equipo dirigido por Lipso Nava intentan seguir con su buena racha y soñar con el Round Robin, para ello deberá sacar la mayor cantidad de triunfos en la venidera gira en la carretera.

#LVBP • Freddy Galvis ya incorporado con las #Águilas y listo para la acción en esta gira.



📸: Prensa/Águilas. pic.twitter.com/SzvpF2p9qh — La Voz del Aguilucho (@lavozaguilucho) November 5, 2024

