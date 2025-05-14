Martes 19 de agosto de 2025
Frente Por un Zulia Digno y Productivo manifiesta su apoyo a Luis Caldera para la gobernación del estado Zulia

Frente Por un Zulia Digno y Productivo brinda apoyo a Luis Caldera

Por Ernestina García

Frente Por un Zulia Digno y Productivo manifiesta su apoyo a Luis Caldera para la gobernación del estado Zulia
Foto. cortesía
En sintonía con la participación popular y protagónica que se despliega en Venezuela para los próximos comicios del 25 de mayo, un equipo multidisciplinario confirmado por más de 200 profesionales universitarios de diversos sectores de la región presentaron su disposición, talento ideas y experiencias para contribuir a que el Zulia brille como potencia productiva de Venezuela para la mayor suma de felicidad del pueblo.

Al encuentro y rueda de prensa realizado en la sala de conferencias del complejo deportivo "José Encarnación Pachencho Romero" asistieron los profesionales y quienes fueron dirigentes universitarios durante su época de estudios en la Universidad del Zulia, durante las décadas de los años 70,80, 90 e inicio del 2000, con la presencia de la diputada Noelí Pocaterra, líder de las luchas indígenas y quien también hizo vida en LUZ, en la atención estudiantil en Didse y la Dirección de Cultura, igualmente estuvo el Vicerrector Administrativo de LUZ, profesor Clotilde Navarro, la candidata a diputada a la Asamblea Nacional, Jenny Cedeño, Carlos Azocar, Ramón Felipe Colina del Frente Zulia Digno y Héctor Márquez de la juventud productiva de la industria petrolera.

Esta iniciativa como frente social, surgió a partir de documento suscrito por los historiadores René Arias y el docente en Filosofía Lino Morán, que expresaban su apoyo al Candidato recién postulado por las bases de los comunales en la región y ue luego avanzó con el compromiso de militantes sociales como Antulio Rondón, Wilfredo Rea, Raúl Guerrero entre otros para apuntalar la candidatura de Luis Caldera y de las diputadas y disputados a la Asamblea Nacional y Consejos Legislativos.

En esta actividad también hicieron acto de presencia profesionales del sector petrolero y gasífero como Maribel Rondón, líder de la organización Petromujer en Occidente, Juan Cauaho, Tovar Villalobos, Miguel Guerrero y Jesús Risco del sector petroquímico zuliano.

Con el preámbulo de presentación a cargo del destacado locutor y periodista zuliano, León Magno Montiel, los voceros hicieron la exposición de motivos del respaldo a Luis Caldera a la gobernación del Zulia, destacando los origenes de Caldera desde las luchas sociales en las comunidades del municipio Mara, sus valores éticos, humanos, profesionales, políticos, en la eficiencia de la gestión pública, como Alcalde por más de 20 años en el municipio Mara y que hoy lo sustentan para salir electo como Gobernador el próximo 25 de mayo.

Carlos Azocar vocero del Frente Zulia Digno destacó que la iniciativa para contribuir a la recuperación de la gobernación del estado Zulia y ponerla al servicio del pueblo, tiene como razón de ser "buscarle solución a los principales problemas de los zulianos, ante la desidia y el abandono de la actual administración regional en manos de la oposición, ineficaz.

Noelí Pocaterra, diputada a la Asamblea Nacional, afirmó que "yo veo que en Luis Caldera, tenemos un momento histórico, tenemos la garantía de que vamos a tener un buen Gobernador", acotó que "el presidente Nicolás Maduro nos ha pedido que tenemos que recuperar el Zulia y para hacerlo el instrumento es Luis Caldera, puntualizó; "los invito a que trabajemos en la búsqueda de ese voto por Luis Caldera".

Clotilde Navarro, Vicerrector Administrativo de LUZ, quien expresó los avances que se han dado constitucionalmente en las luchas constantes de los profesionales universitarios en beneficio del pueblo zuliano; en tal sentido dijo que "tenemos que consolidar el triunfo de la dignidad representada en un hombre como Luis Caldera Gobernador".

Por su parte Jenny Cedeño quien es candidata a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, indicó que "debemos abrirnos a la transformación en todos los sectores económicos, sociales, políticos, culturales" recalcó que "si estamos en la ruta correcta de la historia al lado del pueblo, un paso adelante en esta lucha antiimperialista en manos de Luis Caldera tendremos una gobernación para la vida y para la paz.

Entre tanto Héctor Márquez joven ingeniero zuliano, expuso que "este Frente Zulia Digno es una Cantera de Pensamiento, siento que aquí hay esperanza para construir junto con otros movimientos sociales para hacer propuestas, para dar y aportar desde la unidad incorporando a la juventud universitaria".

Y al finalizar el acto con los movimientos sociales, Luis Caldera declaró desde el Teatro Niños Cantores del Zulia que "Es un honor para nosotros recibir este apoyo de este movimiento, de este equipo de trabajo Por un Zulia Digno que está representado en personalidades del acontecer diario de Maracaibo y de San Francisco, y que vienen a consolidar ese programa de gobierno esa acción política que vamos a ejecutar a partir del 25 de mayo por la atención a la cultura, a la universidad, a la infancia, a la familia, por el reconocimiento de los derechos fundamentales de la salud, la educación y por los servicios básicos.

Enfatizó Caldera que "este movimiento, este grupo que se ponen a la vanguardia, viene a garantizar que se están sumando todas las voluntades que creen en que la mayor riqueza del Zulia son las zulianas y los zulianos que creen en las potencialidades territoriales, que creen en el empleo en la producción, en el emprendimiento, pero sobre que creen que tenemos derecho a vivir mejor en este estado-región a partir del 25 de mayo".

Noticia al Día/Nota de prensa

