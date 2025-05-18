Fue entregado el Anillo del Pescador al papa León XIV este domingo 18-May

El anillo con sello papal será entregado al papa León XIV este domingo 18 de mayo, luego de su primera misa que oficiará tras su nombramiento.

El cardenal Luis Antonio Tagle, de Filipinas, entregará a León XIV el sello del “anillo del pescador”, que tradicionalmente se utilizaba para sellar documentos oficiales, pero que ahora es ceremonial.

El Vaticano ha publicado detalles del anillo, que tiene una imagen de San Pedro en la banda exterior, con “León XIV” y el escudo de armas del papa grabado en el interior.

Todos los obispos llevan anillos para mostrar su vínculo con la iglesia local que dirigen y el anillo del papa, como Obispo de Roma, simboliza su “compromiso” con toda la iglesia.

Una vez finalizada la Misa, el papa dirigió a la oración del Regina Caeli, o “Reina del Cielo”, antes de reunirse con las delegaciones internacionales dentro de la basílica.

Noticia al Día