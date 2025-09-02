"Fue un ataque letal": Marco Rubio sobre el golpe de EEUU contra un "barco con droga" que salía de Venezuela

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aseguró este martes 2 de septiembre que fuerzas militares de su país le propinaron "un ataque letal" a un "barco con droga" que habría salido de suelo venezolano.

"Hoy, el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había partido de Venezuela y estaba siendo operado por una organización narcoterrorista designada", escribió el alto funcionario en su perfil de X.

Momentos antes, Trump divulgó la noticia en una rueda de prensa desde el Despacho Oval de la Casa Blanca y apuntó que "muchas cosas están viniendo de Venezuela". "Literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos", sostuvo.

Ni el mandatario ni Rubio ofrecieron detalles acerca del lugar en el que sucedió el ataque a la embarcación ni tampoco cómo se determinó su punto de partida o se identificó a la organización delictiva que estaba a cargo del traslado de la droga.

Noticia al Día/RT