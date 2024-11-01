Fuera de peligro los sobrevivientes del choque en Mara

De las seis personas que estuvieron involucradas en el choque en Mara, solo dos lograron sobrevivir, así lo dieron a conocer fuentes cercanas para Noticia al Día.

Los dos hombres estuvieron bajo observación médica en el Hospital Universitario de Maracaibo, donde fueron atendidos y dados de alta dos días después del accidente.

Desafortunadamente, el fuerte impacto cobró la vida de Ángel Guillermo Boscán Flores, de 30 años, quien era el conductor del autobús que cubría la ruta Maracaibo-Los Filuos, Nelly González Pushaina, de 53 años, quien era la acompañante del conductor del camión, Blas González y otro hombre cuya identidad no fue revelada.

Por su parte, el alcalde del municipio Mara, Luis Caldera, mencionó que el accidente ocasionó daños al Sistema Eléctrico Nacional, pues el bus se salió de la vía hacía los matorrales e impactó contra dos postes, dejando sin servicio eléctrico al municipio Guajira.

Finalmente lamentó lo ocurrido e indicó que se tomarán medidas para evitar más accidentes de esta magnitud.

