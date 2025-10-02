Jueves 02 de octubre de 2025
Al Dia

"Fueron detectados más de cinco aviones de combate de EE UU": Ministro Padrino López

Padrino López, informó que, hasta la fecha, más del 60% de los 8 millones de milicianos registrados han recibido entrenamiento militar

Por Ernestina García

El vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, G/J Vladimir Padrino López, ofrece este jueves 2 de septiembre, un balance de las operaciones que efectúa la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para la defensa y seguridad de la nación.

El alto funcionario habló sobre los operativos que se realizan en los estrados Zulia, Falcón, Sucre y Amazonas y denunció que "Fueron detectados cinco aviones de combate de EE UU".

"Estamos dispuestos a defender nuestra soberanía en nombre del pueblo de Bolívar, estamos haciendo presencia en todo el territorio".

Desde la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda en La Carlota, estado Miranda, destacó la postura patriótica que mantienen en defensa de la patria, sobre todo, "cuando el imperio norteamericano se levanta allí y apuesta sus naves de guerra, sus aeronaves, en el mar Caribe, en una zona que hemos calificado en Latinoamérica y el Caribe como de paz, zona de paz".

Asimismo, G/J Vladimir Padrino López, informó que, hasta la fecha, más del 60% de los 8 millones de milicianos registrados han recibido entrenamiento militar para actuar en misiones para la defensa de la Patria.

Padrino también resaltó las actividades que se han realizado en los últimos días para mitigar riesgos, como tsunamis, inundaciones, sismos y otros desastres naturales, así como situaciones de destrucción por conflictos bélicos.

Aseguró que ante la postura guerrerista del Gobierno de Estados Unidos, que pretende controlar la zona del Caribe para apoderarse de sus recursos naturales, Venezuela reitera el área como una zona de paz.

«Quieren controlarlo a través de la guerra, a través de las armas, y nosotros estamos opuestos completamente y diametralmente a esa postura guerrerista», precisó.

Destacó que Venezuela sigue siendo un territorio libre de cultivos ilícitos.

Sierra de Perijá en el Zulia

En la Sierra de Perijá del estado Zulia, en el marco de la zona binacional operacional de Paz número 1 con 5 Urras, la fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) hizo un patrullaje de 30 días.

Obteniendo como resultados:

La destrucción de 6 cultivos de marihuana disfrazados con cultivos de frijol.

Destrucción de 4 viveros de plántulas de marihuana.

Destrucción 4 campamentos Tancol pertenecientes al ELN.

Municipio Catatumbo

Un grupo de campamentos instalados ilegalmente por el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) y la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia (FARC) fueron desmantelados en el Catatumbo, estado Zulia, en el marco de la Operación Neblina 2025. Así lo dio a conocer el vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, Vladímir Padrino López.

Durante un balance del despliegue del operativo castrense en cuestión, también destacó que un sembradío de drogas fue detectado por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en la Sierra de Perijá y destruido por completo.

“Aquí en el Catatumbo, la Zona Binacional N°1, hemos desmontado campamentos del Ejército de Liberación Nacional y de las FARC. Han sido desmontados por completo; y aquí en la Sierra recientemente, estamos en una operación para determinar si había o no sembradío de cultivos ilícitos y ciertamente conseguimos allí seis hectáreas de cultivos ilícitos, que han sido erradicados por completo”, subrayó.

Asimismo, Padrino sentenció que estos grupos irregulares deben tener en cuenta que, ante sus actos delictivos, la FANB estará presente para combatirlos y defender la patria de cualquier agente extraño que busque violar la integridad territorial de la nación.

“Yo les digo que tampoco se equivoquen con nosotros, estamos dispuestos a defender nuestra soberanía, nuestro espacio geográfico. Defenderlo de cualquier intruso de la magnitud que sea (…) El que esté operando por ahí, llámese estos grupos narcotraficantes, terroristas, con origen colombiano, salgan del territorio venezolano, este no es su suelo”, concluyó.

En el despliegue que Padrino López calificó como "permanente" detalló avances la Operación Catatumbo en el que se hizo el Hallazgo de:

Un Campamento perteneciente a las FARC.

Se incautó 86 panelas de presunta cocaína.

