Fuertes lluvias en España colapsa un puente y arrastra decenas de vehículos

Lluvias torrenciales caídas en la madrugada de este viernes han provocado una fuerte riada en el municipio de Cadaqués, en la provincia catalana de Gerona (España). Las precipitaciones han superado los 100 litros por metro cuadrado en apenas unas horas. Lo peor se ha vivido entre las 2:00 y las 3:00 horas, aunque las aguas siguen bajando a estas horas, según informa Telecinco.

El temporal ha vuelto a dejar calles inundadas, coches arrastrados y amontonados unos encima de otros, locales comerciales enfangados, mientras que el puente de la localidad se ha venido abajo.

En una entrevista en Cataluña Radio, la alcaldesa de Cadaqués, Pia Serinyana, ha precisado que el agua se ha llevado por delante 32 vehículos, que han sido arrastrados por el agua de la riera que atraviesa la población.

La regidora ha explicado que gracias a las predicciones meteorológicas ya se había dado aviso de que no se podía aparcar en la riera, si bien algunos vecinos no han seguido las instrucciones.

Los bomberos han revisado todos los vehículos siniestrados y han comunicado que no se ha encontrado ninguna persona herida o atrapada.

Se trata de los efectos de la DANA, que el martes de la semana pasada arrasó 78 municipios, la gran mayoría en la provincia de Valencia, y que se ha desplazado hacia el norte, afectando a Cataluña.

Ninguno de los coches, según informan los bomberos, ha llegado al mar porque han quedado atrapados en el puente del Casino, justo antes de la desembocadura. Los bomberos han explicado que no hay personas heridas ni atrapadas.

