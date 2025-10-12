Fuertes lluvias provocan colapso del Puente El Corozo en la Troncal 005 de Barinas

Las intensas lluvias de este sábado 11 de octubre provocaron el colapso parcial del puente El Corozo, situado en la Troncal 005, en el municipio Barinas. Este incidente fue causado por el socavamiento de la carretera.

Las autoridades han restringido el tránsito en la carretera nacional que conecta los estados Barinas y Táchira, específicamente en el tramo entre las parroquias Rodríguez Domínguez y Dominga Ortiz de Páez. Reinaldo Sáenz, director regional de Protección Civil Barinas, informó que se está custodiando la zona para garantizar la seguridad de los transeúntes. El paso ha sido restringido para vehículos pesados, ya que su circulación representa un riesgo.

Los organismos de seguridad y prevención instan a los conductores de la Troncal 005 a utilizar rutas alternas y a seguir las recomendaciones de las autoridades para evitar situaciones peligrosas.

Las fuertes lluvias en el piedemonte andino llanero también causaron el desbordamiento de la quebrada La Mula, debido al aumento de los niveles de agua en los ríos que conectan con las bifurcaciones fluviales de los estados Táchira, Mérida y Barinas, lo que ha generado crecidas intermitentes en las áreas cercanas.

Las autoridades regionales están trabajando para solucionar la situación y piden a los usuarios que tomen precauciones al transitar por este tramo de la Troncal 005.

Noticia al Día