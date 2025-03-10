Sábado 20 de septiembre de 2025
Fuerza Femenina de UNT Zulia: Las mujeres tenemos un compromiso con el futuro del país y nuestro estado

"Las mujeres zulianas tenemos un compromiso de lucha por el futuro, por la democracia y la defensa de nuestro estado",…

Por Haroldo Manzanilla

Fuerza Femenina de UNT Zulia: Las mujeres tenemos un compromiso con el futuro del país y nuestro estado
"Las mujeres zulianas tenemos un compromiso de lucha por el futuro, por la democracia y la defensa de nuestro estado", con esta contundente frase inició el poderoso discurso de Nora Bracho, presidenta de Un Nuevo Tiempo del Zulia, durante el conversatorio ‘Perspectiva de la Mujer Zuliana’, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en el Auditorio Marlene Antúnez de la sede regional de la tolda azul

Durante este significativo encuentro, organizado por la Fuerza Femenina de UNT Zulia, la presidenta destacó el firme y decidido compromiso de las mujeres zulianas, subrayando con orgullo la valentía, fortaleza y determinación de cada una de ellas en la lucha por un futuro mejor, no solo para nuestra región, sino para todas las mujeres que, con su esfuerzo diario, están construyendo un Zulia más justo, inclusivo y próspero.

Asimismo, Nikarely Mapari, secretaria de la Fuerza Femenina de UNT Zulia, expresó: “Seamos un instrumento de lucha para que el Zulia no retroceda. Las mujeres jugamos un papel protagónico en la sociedad, porque nuestra región y nuestro país necesitan de nuestro empuje, de nuestra fuerza. Es hora de que nuestras voces se escuchen con claridad y que nuestras acciones marquen la diferencia. Juntas, con unidad y valentía, lograremos un Zulia más justo, más inclusivo y con oportunidades para todas”.

Todas presentes

Durante el evento se presentaron oradoras destacadas, quienes compartieron sus inspiradoras historias y análisis sobre la lucha por los derechos femeninos. Los temas abordados incluyeron la igualdad de género, el empoderamiento femenino y las políticas necesarias para garantizar un entorno más justo para las mujeres.

Johana Barboza, secretaria del Colegio Nacional de Periodistas, destacó el compromiso y la valentía que tienen las periodistas venezolanas al ejercer su labor en un entorno desafiante. "A pesar de los obstáculos, cada día salimos a trabajar por nuestra Venezuela. Informar se ha convertido en un desafío, pero no nos rendimos. Las periodistas venezolanas nos hemos reinventado y seguimos sin miedo", afirmó Barboza.

Por su parte, Laura García, decana encargada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, expresó: "Ver a tantas mujeres aquí reunidas me confirma que hay una lucha que vamos a ganar. La Fuerza Femenina del partido está cohesionada y comprometida". Su mensaje motivador subrayó la unidad y la determinación de las mujeres presentes, alentándolas a seguir adelante en la búsqueda de igualdad y justicia.

Asimismo, Damiana Villalobos, presidenta de la Unión de Comerciantes del estado Zulia, instó a las mujeres a emprender con determinación, afirmando que solo a través de la iniciativa y el esfuerzo propio pueden alcanzar sus sueños y lograr todo lo que se propongan, contribuyendo así al desarrollo económico y social de la región. Resaltó la importancia de que las mujeres se empoderen, confíen en sus habilidades y busquen siempre nuevas oportunidades, sin temor a los obstáculos, para seguir construyendo un futuro en el que su voz y liderazgo sean cada vez más fuertes.

La destacada atleta de natación artística, Anastasia Roque, resaltó la labor de las atletas zulianas que han enaltecido a Venezuela en el exterior, afirmando que "la mujer zuliana tiene una pasión por el deporte; es un motor que las impulsa a dar lo mejor de sí misma". En sus declaraciones, destacó el papel protagónico de la Gobernación del Zulia en el impulso del deporte en el estado.

Para finalizar, Georgina Vicuña, presidenta del Colegio de Licenciados en Administración del estado Zulia, destacó el papel esencial de la mujer zuliana en el desarrollo de la región. Comparó su labor con las ramas de un gran árbol, donde cada una representa a mujeres que, desde distintos ámbitos, contribuyen con esfuerzo y dedicación al crecimiento del estado. "La mujer zuliana es fundamental en todos los espacios, desde quienes forjan empresas hasta las amas de casa que trabajan incansablemente para llevar el sustento a sus hogares. Somos la fuerza que sostiene a nuestro estado", expresó.

El encuentro no solo celebró los logros alcanzados, sino que también reafirmó el compromiso de las mujeres de la tolda azul y de la sociedad civil para seguir trabajando juntas por un futuro en el que las mujeres tengan voz y representación equitativa en todos los ámbitos.

Finalmente, la fuerza femenina zuliana se comprometió a establecer una agenda común con la sociedad civil para defender los derechos de las mujeres en la región.

Nota de Prensa

Nota de Prensa

