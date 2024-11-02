Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), adscritos a la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas, llevaron sonrisas a los niños del Hospital Materno Infantil de Cuatricentenario, en Maracaibo.

Según reseña la nota de prensa, los efectivos del DAET sorprendieron a las madres que se encontraban en el área del hospital, quienes fueron beneficiadas con regalos, juguetes para los niños y canastillas para los recién nacidos.

Esta contribución de los efectivos del DAET, va de la mano del Gobierno nacional para brindar una mejor atención al pueblo zuliano, reseña el boletín.

Noticia al Día/Nota de Prensa