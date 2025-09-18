Fundación Nacional de la Gaita y FIGA se unen para impulsar el talento gaitero en Carabobo: Mil niños y jóvenes participaron en el encuentro

En un esfuerzo por expandir y desarrollar la tradición gaitera en todo el país, la Fundación Nacional de la Gaita Gaiteros de Corazón sostuvo un emotivo encuentro con más de 1.000 niños y jóvenes en Valencia, estado Carabobo. Esta actividad se enmarca en el Festival Intercolegial de Gaitas y Artes (FIGA), un evento que desde 2015 promueve la gaita como un pilar fundamental del folclore venezolano.

El encuentro, que reunió a estudiantes de diversas instituciones educativas de la ciudad, fue un ensayo denominado “macrogaita” como parte de las actividades previas al FIGA, pautado para diciembre.

El presidente de la Fundación, Endri Méndez, expresó su apoyo, destacando la importancia de llevar la gaita más allá de sus orígenes zulianos. "Me siento emocionado de ver a tantos niños y jóvenes valencianos con los instrumentos gaiteros. Ahora es la gaita de Venezuela, que la llevan ustedes con amor", afirmó Méndez, reafirmando el respaldo de la fundación para "seguir sembrando nuestra música en cualquier instancia".

Durante el encuentro, los jóvenes demostraron su talento en voces e instrumentos, interpretando éxitos zulianos como “Sabe a tradición” y temas inéditos como “La Virgen del Socorro” y “Venezolanos valen por cien”.

A lo largo de 10 años, el FIGA se ha consolidado como un movimiento juvenil con un significativo impacto cultural y social, inspirando alegría y promoviendo la identidad de los jóvenes de la zona central del país a través de la música.

“Para nosotros aquí en Valencia es un honor e impulso gigantesco que figuras como Endri Méndez de Gaiteros de Corazón y líder del movimiento a nivel nacional, venga a compartir y mirar cómo hacemos gaita aquí en el FIGA. Es un impulso que nos dice que estamos haciendo las cosas bien y eso nos inspira”, expresó Jhoelmy Pinto, exparticipante y actualmente parte del equipo de producción del Festival.

Desde Maracaibo, la Fundación Nacional de la Gaita Gaiteros de Corazón se compromete a seguir expandiendo su labor más allá de la región zuliana. El propósito es que en cada rincón de Venezuela, más jóvenes se enamoren de la gaita, llevándola en sus corazones como un género que representa la unión y la identidad de todo un país.

