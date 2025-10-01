Fundanica-Zulia compartió con periodistas sus actividades, campañas y lucha contra el cáncer infantil

Fundanica Zulia se apoya en los medios de comunicación y plataformas digitales para difundir su mensaje, y para agradecer todo su colaboración, ofreció la tarde del mártes 30 de septiembre un compartir con los periodistas locales.

Fue oportuno el agradecimiento a sus colaboradores en eventos como el Potazo de Calle, la recolección de chapas y compartir noticias sobre sus campañas contra el cáncer infantil, logrando así llegar a más personas y obtener el apoyo necesario para su labor.

Los "compartir" de Fundanica Zulia con los medios de comunicación son eventos o encuentros que la fundación realiza para fortalecer sus lazos con la prensa, agradecer su apoyo y difundir sus campañas y logros.

La fundación se apoya de forma constante en los medios de comunicación regionales, incluyendo portales digitales, radio, televisión y redes sociales, para informar sobre sus actividades, campañas y la lucha contra el cáncer infantil.

A través de estos encuentros, Fundanica Zulia agradece la valiosa cobertura y apoyo que los medios brindan para sensibilizar a la comunidad y conseguir donaciones.

Fue oportuno el encuentro con los periodistas para conocer sobre el Mes de la Concientización del Cáncer Infantil, September Dorado, a través de sus plataformas, eventos benéficos, deportivos y culturales, como el torneo "Puntos por la Vida" o las "Rumbas Gitanas", para atraer donantes y participantes.

Noticia al Día/ Foto: Javier Sánchez