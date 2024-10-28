Fundanica Zulia convoca a la primera reunión del voluntariado para el Potazo de Calle 2024

Con el objetivo de “Seguir Cambiando Lágrimas por Sonrisas”, la Fundación Amigos del Niño con Cáncer Zulia (Fundanica Zulia) convoca para el próximo jueves 31 de octubre a la primera reunión del voluntariado que participará en el Potazo de Calle 2024.

Para comodidad de los voluntarios, Fundanica Zulia dispuso dos horarios de atención: 11:00 de la mañana y 3:00 de la tarde, en su sede ubicada en la calle 61 (Universidad) entre avenidas 22 A y 24, detrás del Cuartel Libertador.

El primer encuentro preparatorio está orientado a todas las personas e instituciones que quieran sumarse como voluntarios, y a aquellos que años tras años acompañan en esta hermosa jornada que pone de manifiesto la solidaridad del pueblo zuliano.

Durante la reunión, se discutirán los detalles y responsabilidades durante la jornada de recolección de donativos. Se aclararán las dudas e inquietudes de los participantes.

Este año, El Potazo de Calle, la actividad de mayor importancia para la recaudación de fondos de Fundanica Zulia, se realizará el próximo 29 y 30 de noviembre.



Salvando vidas



Como todos los años, Fundanica Zulia, Organización No Gubernamental con 37 años arraigados en el corazón del occidente del país, sale con más de mil voluntarios a las calles de la capital zuliana y municipios foráneos a recibir la solidaridad y el humanismo que les permiten proveer una atención integral gratuita a los más de 150 niños y jóvenes con cáncer, así como a sus familias.



El dinero recaudado en el Potazo de Calle 2024 será destinado al funcionamiento de la Casa Hogar “Mi Refugio” y a la compra de medicamentos, insumos médicos, estudios de imágenes y exámenes de laboratorios, que representan un costo muy elevado y son los que permiten mejorar la salud y bienestar de los pacientes.

