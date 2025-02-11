Fundasalud Zulia culmina trabajos de impermeabilización del Hospital Central de Maracaibo

Siguiendo instrucciones del Gobernador del Estado Zulia, Manuel Rosales Guerrero, culminaron los trabajos de impermeabilización de las áreas del Hospital III Central "Dr. Urquinaona", ubicado en la parroquia Bolívar del municipio Maracaibo.

Bajo la supervisión de Mary Aura Boscán, presidente de Fundasalud, quien constato la culminación de los trabajos que adelantó la Gobernación del Zulia en este importante centro de salud.

En este sentido, los trabajos comprendieron la impermeabilización de mil 100 metros cuadrados, los cuales incluyen las áreas de hospitalización, obstetricia, traumatología y sala de donantes.

Avanzan otros trabajos

También, la Gobernación del Zulia adelanta en el hospital los trabajos de construcción, recuperación y modernización de las áreas de maternidad y cuatro pabellones que hasta el momento alcanzan avances significativos, esto con el propósito de aumentar el número de intervenciones y cubrir la demanda de este centro hospitalario.

Las inversiones son parte del Plan de Salud del Gobernador Manuel Rosales, quien ha manifestado su compromiso con la salud y la atención médica en todo el estado, donde han realizando importantes inversiones en la Red Hospitalaria y Ambulatoria, con el propósito de brindar un servicio acorde a las necesidades del pueblo zuliano.

Así, la Gobernación del Zulia trabaja para el beneficio de todos los zulianos, brindando un servicio de calidad que dignifica a todos sus usuarios.

