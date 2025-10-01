Funvisis informa sobre tercer sismo en Trujillo: Magnitud de 3.2 en la escala de Richter

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) emitió un nuevo reporte sísmico preliminar tras un temblor registrado este martes. El movimiento de tierra ocurrió a las 11:06 (HLV) con una magnitud de 3.2 en la escala de Richter.

El epicentro fue localizado a 47 km al norte de Isnotú, en el estado Trujillo, con una profundidad de 35.3 km. A pesar de la moderada magnitud, un usuario comentó en redes que el sismo se sintió incluso en Maracaibo.

Es fundamental seguir las medidas de prevención y atender únicamente la información oficial.

