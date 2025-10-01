Miércoles 01 de octubre de 2025
Al Dia

Funvisis informa sobre tercer sismo en Trujillo: Magnitud de 3.2 en la escala de Richter

Funvisis continúa evaluando la actividad en la región y exhorta a la población a mantener la calma.

Por Pasante1

Funvisis informa sobre tercer sismo en Trujillo: Magnitud de 3.2 en la escala de Richter
La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) emitió un nuevo reporte sísmico preliminar tras un temblor registrado este martes. El movimiento de tierra ocurrió a las 11:06 (HLV) con una magnitud de 3.2 en la escala de Richter.

Lee también:Nuevo sismo de 3.6 sacude a Bachaquero

El epicentro fue localizado a 47 km al norte de Isnotú, en el estado Trujillo, con una profundidad de 35.3 km. A pesar de la moderada magnitud, un usuario comentó en redes que el sismo se sintió incluso en Maracaibo.

Es fundamental seguir las medidas de prevención y atender únicamente la información oficial.

Noticia al Día / José Montiel / Pasante

Al Dia

Estado venezolano se comprometió a mantener mercado de crudo más equitativo y justo durante reunión del Comité de Monitoreo de la Opep

Durante este encuentro, se evaluaron los datos de producción de crudo correspondientes a julio y agosto de 2025
Al Dia

Una nueva forma de construir relaciones

Hay algo dentro de nosotros que no se apaga: esas ganas profundas, de sentirnos conectados, de saber que no estamos solos, de compartir.
Al Dia

Maracaibo se Ilumina: Gobernación inicia el Plan de 100 km en 100 días de gestión

El Plan de Iluminación Vial de la Gobernación del Zulia, con el respaldo del Gobierno Nacional del presidente Nicolás Maduro…
Al Dia

Rusia asume la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU

A partir de este 1 de octubre, el país euroasiático será el encargado de establecer la agenda a tratar en el órgano.

