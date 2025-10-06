La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas ( FUNVISIS ), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, informó este lunes 6 de octubre sobre una serie de cinco movimientos sísmicos registrados durante la madrugada en diversas regiones del país.

FUNVISIS detalló, que los sismos tuvieron magnitudes moderadas, oscilando entre 2.9 y 3.6 grados, con profundidades que variaron entre los 22.3 kilómetros a 35.3 km. A pesar de la actividad, los informes preliminares indican que no se registraron víctimas ni daños materiales.

La actividad sísmica se concentró en la madrugada en cinco estados:

Apure: a las 12:44 am, se produjo un sismo de magnitud 3.4 con una profundidad de 22.3 km, y su epicentro estuvo a 12 km al oeste de El Nula.

Trujillo: A las 1:03 am, un temblor de magnitud 2.9 se registró a 29.5 km de profundidad, con epicentro a 38 km al norte de Isnotú.

Zulia: A las 3:33 am, un sismo de magnitud 3.1 ocurrió a 35.2 km de profundidad, con epicentro a 58 km al este de Bachaquero.

Lara: A las 4:15 am, un movimiento sísmico de magnitud 3.5 se produjo a 35.3 km de profundidad, con epicentro a 25 km al suroeste de Carora.

Sucre: Finalmente, a las 4:18 am, un sismo de magnitud 3.6 fue registrado a 29.5 km de profundidad, con epicentro a 20 km al sur de Yaguaraparo.

El fenómeno ha generado especial atención en las zonas del occidente del país, incluida la región alrededor del Lago de Maracaibo, un área que históricamente registra una mayor actividad debido a la complejidad tectónica nacional.

Mantener la calma

Funvisis instó a la población a mantener la calma y recordar que Venezuela se encuentra en una zona de convergencia de placas tectónicas, lo que hace habitual la ocurrencia de estos movimientos sísmicos.

La Fundación, también recordó la importancia de continuar aplicando las medidas preventivas recomendadas en caso de sismos y aseguró que las autoridades seguirán monitoreando la situación constantemente, para garantizar la seguridad de la población en general.

Noticia Al Dia / Arelys Munda