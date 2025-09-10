Miércoles 10 de septiembre de 2025
Al Dia

Gaita Hipólita Bolívar de "Cristo de Aranza es Gaita", de las primeras que graba en estudios de la Fundación

Endri Méndez, presidente de la Fundación Nacional de la Gaita, y los directivos Argenis Sánchez y Jaime Indriago, reciben cada día a los gaiteros seleccionados en la Fundación donde graban sus temas en modernos estudios con la última tecnología

Por Javier Sanchez

Gaita Hipólita Bolívar de
La agrupación infantil Cristo de Aranza Es Gaita, es una de las 15 agrupaciones que ha marcado la pauta en el primer festival organizado por la Fundación Nacional de la Gaita, Gaiteros de Corazón, junto al resto de los 14 conjuntos que fueron seleccionados recientemente.

Con la voz de la joven Yorderli Isinai, el grupo Cristo de Aranza es Gaita grabó el tema inédito “Hipólita Bolívar”, una composición del reconocido gaitero Renato Aguirre.

El director de la agrupación, Carlos Delgado, destacó que esta canción es una de las primeras interpretaciones de los 15 semifinalistas del festival que fueron seleccionados y que tendrán la oportunidad de grabar sus temas que el público zuliano disfrutará en las navidades.

La gaita, que fue compuesta por el poeta zuliano Renato Aguirre, rinde homenaje a la figura histórica conocida como la Negra Hipólita. Ella fue una de las esclavas de la familia Bolívar Palacios que crió y guió los primeros pasos de Simón Bolívar.

El Festival Infantil de la Gaita demuestra el papel fundamental que este género musical tiene en el desarrollo de niños y jóvenes. La gaita no solo fortalece el crecimiento cultural, sino que también inculca valores, fomenta el trabajo en equipo y sirve como vía para la expresión artística.

Las 15 agrupaciones seleccionadas, llenas de talento y energía, grabarán sus temas para un disco recopilatorio que pronto se presentará al público.

Noticia al Día/ Foto: Will Marval

