“Gaiteros de Corazón en Navidad” llega para llenar de alegría y tradición el mes de diciembre

En el marco de la celebración de la Navidad, la Fundación Nacional de la Gaita se complace en anunciar la realización de “Gaiteros de Corazón en Navidad”, una serie de conciertos gratuitos que reunirán

a más de 40 agrupaciones gaiteras de niños, jóvenes y adultos.



La actividad se llevará a cabo cada viernes, sábado y domingo, iniciando este viernes 6 de diciembre a las 6:00 p.m. en la Concha Acústica del Parque Monumental Ana María Campos, en este espacio cómodo y seguro que cuenta con atracciones como una feria de comida, estacionamiento y parques para los más

pequeños, brindando una experiencia única para las familias zulianas.

Durante cuatro fines de semana consecutivos, los asistentes disfrutarán de un despliegue técnico de primer nivel con sonido, pantallas e iluminación diseñados para enaltecer nuestra música tradicional. La apertura de cada concierto estará a cargo de una agrupación infantil de Maracaibo, San Francisco o la Costa Oriental, destacando el talento y esfuerzo de nuestros niños.

Esta iniciativa busca proyectar el talento y trabajo de las agrupaciones gaiteras que han venido desarrollando durante el año, llevando alegría, unión y cultura al pueblo zuliano en este mes tan especial.

Gracias al apoyo del Gobierno Nacional, a través de la Fundación Nacional de la Gaita, “Gaiteros de Corazón en Navidad”, se consolida como una actividad que promueve nuestras raíces culturales de manera gratuita.

