Gaiteros del Zulia listos para iniciar la temporada 2025 en la SPB

Este miércoles 12 de marzo desde las instalaciones de Fiorella Supermarket, se desarrolló una rueda de prensa con motivo a la temporada 2025 de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) del conjunto Gaiteros del Zulia, equipo que presentó jugadores, cuerpo técnico y sus principales metas con miras a la venidera temporada que arranca este 14 de marzo.

En el encuentro con la prensa regional estuvo presente la junta directiva del equipo y cuerpo técnico, quienes ofrecieron detalles de lo que será una campaña llena de retos para el conjunto musical que este año logró fusionarse con Héroes de Falcón, como parte de una alianza estratégica que promete brindar triunfos para la fanaticada zuliana.

Entre los detalles brindados en la rueda de prensa, Omar Barrios, presidente de Gaiteros indicó que muy pronto la afición zuliana contará con aire acondicionado para el disfrute del juego en los espacios del Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte (PEBA), asimismo expresó la importancia del apoyo del jugador número seis, la fanaticada.

Por otra parte, Juan Arauz, director general contó que "la franquicia ha logrado alianzas con diversas empresas para que el fanático pueda adquirir entradas de manera asequible", resaltando que los espacios del PEBA han recibido el correcto mantenimiento.

El equipo contará con la dirección y estrategia del dominicano Julio Duquela, quien asume desde el principio como principal piloto de Gaiteros del Zulia. Duquela expresó que "se trabajará para estructurar un equipo competitivo y ganador, teniendo como meta inicial clasificar a la postemporada".

Para el estratega quisqueyano, es un honor tomar las riendas Gaiteros nuevamente, sintiendo orgullo de representar el equipo en el que estuvo su padre en años atrás.

El cuadro musical contará con la incorporación del criollo Luis "Tapipa" Duarte, quien expresó sentirse contento de representar al equipo regional tras la fusión con el cuadro del estado Falcón.

Gaiteros del Zulia iniciará la nueva temporada el próximo viernes 14 de marzo ante el conjunto de Toros de Aragua. El duelo de quintetos nacionales comenzará a las 7.00 pm en el PEBA.

Fotos y Video : Xiomara Solano

