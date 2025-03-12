Lunes 22 de septiembre de 2025
Al Dia

Gaiteros del Zulia listos para iniciar la temporada 2025 en la SPB

El cuadro "Comecandela" ofreció detalles de la venidera temporada que arranca en dos días

Por Daniel García

Gaiteros del Zulia listos para iniciar la temporada 2025 en la SPB
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este miércoles 12 de marzo desde las instalaciones de Fiorella Supermarket, se desarrolló una rueda de prensa con motivo a la temporada 2025 de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) del conjunto Gaiteros del Zulia, equipo que presentó jugadores, cuerpo técnico y sus principales metas con miras a la venidera temporada que arranca este 14 de marzo.

En el encuentro con la prensa regional estuvo presente la junta directiva del equipo y cuerpo técnico, quienes ofrecieron detalles de lo que será una campaña llena de retos para el conjunto musical que este año logró fusionarse con Héroes de Falcón, como parte de una alianza estratégica que promete brindar triunfos para la fanaticada zuliana.

Entre los detalles brindados en la rueda de prensa, Omar Barrios, presidente de Gaiteros indicó que muy pronto la afición zuliana contará con aire acondicionado para el disfrute del juego en los espacios del Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte (PEBA), asimismo expresó la importancia del apoyo del jugador número seis, la fanaticada.

Por otra parte, Juan Arauz, director general contó que "la franquicia ha logrado alianzas con diversas empresas para que el fanático pueda adquirir entradas de manera asequible", resaltando que los espacios del PEBA han recibido el correcto mantenimiento.

El equipo contará con la dirección y estrategia del dominicano Julio Duquela, quien asume desde el principio como principal piloto de Gaiteros del Zulia. Duquela expresó que "se trabajará para estructurar un equipo competitivo y ganador, teniendo como meta inicial clasificar a la postemporada".

Para el estratega quisqueyano, es un honor tomar las riendas Gaiteros nuevamente, sintiendo orgullo de representar el equipo en el que estuvo su padre en años atrás.

El cuadro musical contará con la incorporación del criollo Luis "Tapipa" Duarte, quien expresó sentirse contento de representar al equipo regional tras la fusión con el cuadro del estado Falcón.

Gaiteros del Zulia iniciará la nueva temporada el próximo viernes 14 de marzo ante el conjunto de Toros de Aragua. El duelo de quintetos nacionales comenzará a las 7.00 pm en el PEBA.

Fotos y Video : Xiomara Solano

Lee también: Continúa la vuelta de octavos por Champions

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Las balas malditas de unos narcos acabaron con el mundo de Ariana Sofía Lozada Ruíz

Las balas malditas de unos narcos acabaron con el mundo de Ariana Sofía Lozada Ruíz

Ender Echenique anotó su primer gol en el Cincinnati FC

Ender Echenique anotó su primer gol en el Cincinnati FC

Jorge Barrosa pegó su primer jonrón en Grandes Ligas

Jorge Barrosa pegó su primer jonrón en Grandes Ligas

Cerveceros de Milwaukee conquista su tercer título divisional consecutivo en la Liga Nacional

Cerveceros de Milwaukee conquista su tercer título divisional consecutivo en la Liga Nacional

¿Por qué se llama Tostadas El 25? A ver quién sabe

¿Por qué se llama Tostadas El 25? A ver quién sabe

El exLocomia Luis Font, resurge en México tras un período de indigencia y drogadicción en Madrid

El exLocomia Luis Font, resurge en México tras un período de indigencia y drogadicción en Madrid

"Quemar niños vivos nunca puede justificarse": Dua Lipa critica el genocidio israelí en Gaza

La sorprendente confesión de Charlie Sheen:

La sorprendente confesión de Charlie Sheen: "Un cartel mexicano se negó a seguir vendiéndome tanta cocaína"

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

El príncipe Harry aumenta su presencia en el Reino Unido bajo las normas del Rey Carlos III

El príncipe Harry aumenta su presencia en el Reino Unido bajo las normas del Rey Carlos III

Red Bull hizo oficial salida de Christian Horner

Red Bull hizo oficial salida de Christian Horner

Xabi Alonso respalda a Vinícius y destaca el compromiso colectivo del Real Madrid

Xabi Alonso respalda a Vinícius y destaca el compromiso colectivo del Real Madrid

Polisur sella su pase a la gran final del Torneo de Corpoelec

Polisur sella su pase a la gran final del Torneo de Corpoelec

Todo listo para la gala del Balón de Oro 2025

Todo listo para la gala del Balón de Oro 2025

Robert Suárez llegó a los 40 rescates en la temporada

Robert Suárez llegó a los 40 rescates en la temporada

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

Dos muertos y varios heridos tras fuerte accidente de tránsito vía al aeropuerto de Maracaibo

Dos muertos y varios heridos tras fuerte accidente de tránsito vía al aeropuerto de Maracaibo

Hidrolago activa servicio de agua en sectores del municipio San Francisco este lunes

Hidrolago activa servicio de agua en sectores del municipio San Francisco este lunes

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias débiles este lunes

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias débiles este lunes

Noticias Relacionadas

Política

Autoridades municipales de San Francisco participan en la Consulta Pública de Ley que procura regular el uso de motos en el Zulia

El alcalde bolivariano del municipio San Francisco, Héctor Soto, resaltó que algunos detalles de este proyecto de ley lo vienen discutiendo desde hace un tiempo por lo que "es necesario diseñar un plan en conjunto, una ruta que permita construir un nuevo modelo de sociedad que debe estar anclado a la corresponsabilidad", aseveró.
Deportes

Jorge Barrosa pegó su primer jonrón en Grandes Ligas

El criollo fue pieza clave en la victoria de los Cascabeles, que continúan firmes en su lucha por asegurar un cupo en la postemporada.
Deportes

Cerveceros de Milwaukee conquista su tercer título divisional consecutivo en la Liga Nacional

Jackson Chourio, William Contreras y Andruw Monasterios son los principales venezolanos del conjunto lupuloso
Política

Autoridades municipales de San Francisco participan en la Consulta Pública de Ley que procura regular el uso de motos en el Zulia

El alcalde bolivariano del municipio San Francisco, Héctor Soto, resaltó que algunos detalles de este proyecto de ley lo vienen discutiendo desde hace un tiempo por lo que "es necesario diseñar un plan en conjunto, una ruta que permita construir un nuevo modelo de sociedad que debe estar anclado a la corresponsabilidad", aseveró.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025