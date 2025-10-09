Gaza vuelve a mirar al cielo sin miedo

Tras dos años de conflicto, Israel y Hamás han acordado un cese al fuego en la Franja de Gaza, confirmado este jueves 9 de octubre por el líder interino de la organización islamista, Khalil al Hayya.

Este acuerdo, mediado por Egipto y con el respaldo de Estados Unidos, ha sido recibido con celebraciones por parte de la población palestina, que en él ve una oportunidad para reconstruir sus vidas y mirar al futuro con esperanza.

Entre las principales ventajas de este cese al fuego se encuentran la posibilidad de que la ayuda humanitaria llegue a quienes más la necesitan, el retorno de los rehenes a sus respectivos hogares y el inicio de un proceso de desarme que podría conducir a una paz duradera en la región.

Gazatíes e israelíes festejan en las calles, aún con incertidumbre, pero con la esperanza puesta en este acuerdo. Por su parte, entendiendo que puede ser el inicio de algo histórico.

Fotos: RRSS

🇵🇸 | Celebraciones en Gaza tras el anuncio del acuerdo de alto el fuego.pic.twitter.com/hi0V3iS0hn — Informa Cosmos (@InformaCosmos) October 9, 2025

