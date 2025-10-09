Gaza vuelve a mirar al cielo sin miedo

Tras dos años de conflicto, Israel y Hamás han acordado un cese al fuego en la Franja de Gaza, confirmado este jueves 9 de octubre por el líder interino de la organización islamista, Khalil al Hayya.
Este acuerdo, mediado por Egipto y con el respaldo de Estados Unidos, ha sido recibido con celebraciones por parte de la población palestina, que en él ve una oportunidad para reconstruir sus vidas y mirar al futuro con esperanza.
Entre las principales ventajas de este cese al fuego se encuentran la posibilidad de que la ayuda humanitaria llegue a quienes más la necesitan, el retorno de los rehenes a sus respectivos hogares y el inicio de un proceso de desarme que podría conducir a una paz duradera en la región.
Gazatíes e israelíes festejan en las calles, aún con incertidumbre, pero con la esperanza puesta en este acuerdo. Por su parte, entendiendo que puede ser el inicio de algo histórico.
Noticia al Día