Violinista de alma, madre de tiempo completo, atleta y figura de las redes sociales. Génesis Batista es muchas cosas a la vez: artista, creadora, imagen de marca, mujer que respira cultura, moda, historia y arte. Su presencia en las plataformas cautiva a cientos de miles. Ama Maracaibo con la intensidad de quien sabe que su ciudad no es fondo, sino protagonista. Y desde esa mezcla de belleza, disciplina y autenticidad, ha construido una imagen propia que conecta, inspira y representa en el mundo virtual.

Ha construido una presencia sólida en las plataformas digitales. Es creadora de contenido, joven mamá y maracucha de nacimiento. No solo muestra belleza, sino constancia en el gimnasio, el gusto por la música y una conexión profunda con su ciudad.

Además es representante de marcas.

Destaca por mostrar lo que es: una bella joven, disciplinada, sensible y profundamente ligada a su tierra.

