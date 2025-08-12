Martes 12 de agosto de 2025
"Por qué se llama Genyerbet el perrito de Traki: una historia llena de ternura

Ha demostrando ser un apoyo emocional ayudando a reducir el estrés de los que conviven con el en Traki, sobre todo los días de mayor afluencia de compradores

Por Javier Sanchez

Hace dos años, un perro callejero, malherido y asustado, cojeaba por las calles del centro de Maracaibo. Había sido atropellado por un camión cuyo conductor lo abandonó a su suerte. Arrastrando una de sus patas se refugió en la entrada trasera de una tienda, sin saber que ese sería el lugar donde encontraría una nueva vida.

Desde ese momento, el animalito fue acogido por los trabajadores de la tienda Traki, quienes le brindaron los cuidados necesarios. Con el tiempo, su presencia se convirtió en un bálsamo para el equipo, aliviando el estrés de las jornadas laborales y brindando compañía incondicional.

Bautizado como "Genyerbet" en honor a uno de los empleados de la tienda, conocido por su gran apetito, el perro pronto hizo honor a su nombre. Josué García, miembro del equipo de Visual de la tienda, compartió con un reportero: "Come de todo, no tiene fin. Se desayuna con empanadas, sándwiches o arepas, almuerza lo que le traen y cena antes de salir a coquetear con las perritas del sector".

Esta historia de rescate se ha vuelto viral en las redes sociales, convirtiendo a Genyerbet en una celebridad local. El perrito ha conquistado a clientes y empleados con su carisma, reflejando el compromiso de la tienda con una política "pet-friendly".

Su llegada no solo ha traído alegría, sino que también ha fortalecido el sentido de comunidad entre los trabajadores. Genyerbet se ha integrado de tal manera a la familia Traki que ahora es considerado un miembro más, y su historia es un recordatorio de cómo la compasión puede crear vínculos que trascienden la simple convivencia.

Agradecido, ama a todo dar

Es un perrito que según sus amos es agradecido y demuestra su afecto de manera intensa y desinteresada con su mirada fija al hablarle se siente que es amando.

Se siente su gratitud a través de acciones como lamer, mover la cola y estar siempre cerca de sus compañeros, en señal de felicidad y gratitud, demostrando un amor incondicional.

Genyerbet , después de conseguir su hogar lleno de amor y compañerismo agradecido, ama con intensidad y lo manifiesta con muestras de cariño y apego.

Foto: Xiomara Solano

