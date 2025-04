Gerard Piqué y Clara Chía, una de las parejas más polémicas en el ámbito internacional, habrían concluido su relación luego de tres años, todo esto de acuerdo con la información compartida por la periodista española Adriana Dorronsoro del programa ‘Vamos a ver’ de la cadena Telecinco.

Sin embargo, otros medios españoles aseguran que se trata de una mentira y que la pareja continúa junta, generando polémica sobre cuál es el verdadero estado actual de la relación entre el futbolista y Clara Chía.

Fue la tarde de este jueves 24 de abril en España que en el programa de televisión dieron a conocer que la pareja terminó su relación luego de casi tres años juntos. La presentadora Adriana Dorronsoro dijo que Fuentes cercanas a la pareja, le habían confirmado la ruptura.

La periodista explicó que desde hace aproximadamente un mes la pareja tenía problemas.

La noticia, adelantada en directo en el espacio presentado por Joaquín Prat, apunta a que la ruptura ha sido confirmada por una fuente muy próxima al entorno de la pareja.

"Me confirman que Gerard Piqué y Clara Chía han roto y estoy indagando un poco en los motivos, porque me hablan de terceras personas, aunque todavía no está muy claro, aunque sabéis que se ha hablado de crisis en los últimos meses", explicó la periodista.

Además, recordó que hace aproximadamente un mes el exfutbolista fue fotografiado en Miami acompañado de una joven pelirroja, aunque puntualizó: "No sé si ese habrá sido el motivo o no, pero me confirman la ruptura".

El amor entre Piqué y Clara Chía

La historia entre Gerard Piqué y Clara Chía, que comenzó en la más absoluta discreción y terminó por convertirse en una de las relaciones más mediáticas del panorama español, ha llegado a su fin.

Así lo reveló la periodista Adriana Dorronsoro confirmando los persistentes rumores de crisis que sobrevolaban a la pareja desde hace meses.

La relación entre Piqué y Clara Chía se remonta a noviembre de 2021, cuando ambos se conocieron a través de amigos en común. Por aquel entonces, Clara era estudiante de relaciones públicas y trabajaba en un bar frecuentado por el futbolista y su círculo más cercano, entre ellos Riqui Puig, quien habría facilitado el primer contacto.

Poco después comenzaron a coincidir en reuniones de grupo y la complicidad no tardó en surgir. No fue hasta agosto de 2022 cuando la pareja se dejó ver en público por primera vez, durante una boda en la Costa Brava. Desde entonces, su relación fue afianzándose y, en enero de 2023, Piqué publicó en sus redes sociales la primera imagen junto a Clara Chía.

