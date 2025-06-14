Gian Carlo Di Martino es el candidato del PSUV a la Alcaldía de Maracaibo

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, anunció este sábado 14 de junio, que Gian Carlo Di Martino será el candidato de la tolda oficialista para la Alcaldía de Maracaibo en los comicios del próximo 27 de julio.

El anuncio se realizó durante una rueda de prensa donde se presentó la lista completa de los candidatos del Gran Polo Patriótico ‘Simón Bolívar’ (GPPSB) para las diferentes entidades del país.



Durante su intervención, Cabello expresó su confianza en la victoria del partido en la capital zuliana. "Así como rescatamos el Zulia, vamos a rescatar Maracaibo", aseguró el dirigente, destacando la trayectoria del candidato.

Señaló que Di Martino, quien anteriormente ya fue alcalde del municipio, cuenta con experiencia diplomática reciente. "Di Martino viene de ser cónsul y ya fue alcalde", detalló Cabello.

Finalmente, el secretario general del PSUV desestimó la competencia de otras fuerzas políticas en la contienda electoral al afirmar: "No nos preocupemos por los candidatos de la oposición".

Noticia al Día