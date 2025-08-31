GJ Padrino López informa que la incautación de droga ha sido progresiva en el país

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, ofreció este domingo 31 de agosto un balance de las operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el territorio nacional. Desde Caracas, el ministro destacó las acciones de la FANB para combatir el narcotráfico y la preparación militar del país.

Durante su intervención, Padrino López hizo referencia al "asedio de EE. UU.", afirmando que su objetivo es generar una ruptura interna. "Estamos preparándonos para cualquier cosa, y vamos a luchar si ustedes ponen un pie en Venezuela", señaló, aludiendo a la defensa del país por parte del pueblo.

También se refirió a los despliegues en el Mar Caribe, indicando que buscan proteger el territorio y que la presencia militar de EE. UU. en la zona podría tener como fin "apoderarse del Mar Caribe".

Avances en la lucha contra el narcotráfico



El ministro ofreció cifras detalladas sobre la incautación de drogas, la destrucción de campamentos y la neutralización de aeronaves. Afirmó que, a la fecha, se han incautado 55.818 kilogramos de droga en el país.

Padrino López cuestionó la estrategia de EE. UU. para combatir el narcotráfico, sugiriendo que la solución no se encuentra en el uso de fuerza militar. "No entendemos cómo Estados Unidos no ha podido acabar con el procesamiento, distribución y tráfico de droga. No entendemos cómo son el país con la mayor arista de consumo y no han podido acabar con eso", manifestó.

Despliegue en la Zona Binacional de Zulia y Táchira



Padrino López precisó que 15.000 efectivos de la FANB, junto a milicianos, se encuentran desplegados en la Zona Binacional número uno, que abarca los estados de Zulia y Táchira, en la frontera con Colombia. Este despliegue tiene como objetivo principal la lucha contra el narcotráfico.

Como parte de estas operaciones, el ministro destacó los siguientes resultados:

21 campamentos de narcotraficantes destruidos, frente a los 20 de la semana anterior.

36 estructuras logísticas destruidas, superando las 32 anteriores.

7 astilleros ubicados y destruidos.

401 aeronaves neutralizadas.

160 armas largas incautadas.

134.000 cartuchos incautados.

7 semisumergibles hallados y destruidos.

110 embarcaciones incautadas con cargamento de droga.

Además, se informó que la incautación de combustible en el país asciende a 248.000 litros.

El ministro concluyó que el "proceso de incautación progresiva" está dando resultados debido a que la FANB está "ocupando el territorio" de manera efectiva.

Noticia al Día/VTV/globovisión