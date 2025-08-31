Domingo 31 de agosto de 2025
Al Dia

GJ Padrino López informa que la incautación de droga ha sido progresiva en el país

"Lucharemos si ustedes se atreven a poner un pie en Venezuela", aseguró el Ministro

Por Ernestina García

GJ Padrino López informa que la incautación de droga ha sido progresiva en el país
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, ofreció este domingo 31 de agosto un balance de las operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el territorio nacional. Desde Caracas, el ministro destacó las acciones de la FANB para combatir el narcotráfico y la preparación militar del país.

Durante su intervención, Padrino López hizo referencia al "asedio de EE. UU.", afirmando que su objetivo es generar una ruptura interna. "Estamos preparándonos para cualquier cosa, y vamos a luchar si ustedes ponen un pie en Venezuela", señaló, aludiendo a la defensa del país por parte del pueblo.

También se refirió a los despliegues en el Mar Caribe, indicando que buscan proteger el territorio y que la presencia militar de EE. UU. en la zona podría tener como fin "apoderarse del Mar Caribe".

Avances en la lucha contra el narcotráfico


El ministro ofreció cifras detalladas sobre la incautación de drogas, la destrucción de campamentos y la neutralización de aeronaves. Afirmó que, a la fecha, se han incautado 55.818 kilogramos de droga en el país.

Padrino López cuestionó la estrategia de EE. UU. para combatir el narcotráfico, sugiriendo que la solución no se encuentra en el uso de fuerza militar. "No entendemos cómo Estados Unidos no ha podido acabar con el procesamiento, distribución y tráfico de droga. No entendemos cómo son el país con la mayor arista de consumo y no han podido acabar con eso", manifestó.

Despliegue en la Zona Binacional de Zulia y Táchira


Padrino López precisó que 15.000 efectivos de la FANB, junto a milicianos, se encuentran desplegados en la Zona Binacional número uno, que abarca los estados de Zulia y Táchira, en la frontera con Colombia. Este despliegue tiene como objetivo principal la lucha contra el narcotráfico.

Como parte de estas operaciones, el ministro destacó los siguientes resultados:

21 campamentos de narcotraficantes destruidos, frente a los 20 de la semana anterior.

36 estructuras logísticas destruidas, superando las 32 anteriores.

7 astilleros ubicados y destruidos.

401 aeronaves neutralizadas.

160 armas largas incautadas.

134.000 cartuchos incautados.

7 semisumergibles hallados y destruidos.

110 embarcaciones incautadas con cargamento de droga.

Además, se informó que la incautación de combustible en el país asciende a 248.000 litros.

El ministro concluyó que el "proceso de incautación progresiva" está dando resultados debido a que la FANB está "ocupando el territorio" de manera efectiva.

Noticia al Día/VTV/globovisión

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Mercado farmacéutico de Venezuela creció un 5,2 % en julio: Cifar

Mercado farmacéutico de Venezuela creció un 5,2 % en julio: Cifar

Accidente en Lagunillas dejó un motorizado herido

Accidente en Lagunillas dejó un motorizado herido

Equipo de Messi y Suárez debuta triunfando en el fútbol uruguayo

Equipo de Messi y Suárez debuta triunfando en el fútbol uruguayo

Shakira y Antonio de la Rúa: crecen los rumores de reconciliación tras nueva aparición en concierto en México

Shakira y Antonio de la Rúa: crecen los rumores de reconciliación tras nueva aparición en concierto en México

¡Por segundo día! Maikel García la vuelve a botar en triunfo de Kansas City

¡Por segundo día! Maikel García la vuelve a botar en triunfo de Kansas City

Asesinado primer ministro hutí Ahmed al-Rahawi

Asesinado primer ministro hutí Ahmed al-Rahawi

Eduardo Rodríguez dejó en blanco a los Dodgers y comandó el triunfo de Cascabeles

Eduardo Rodríguez dejó en blanco a los Dodgers y comandó el triunfo de Cascabeles

Hutíes allanaron oficinas de dos agencias de la ONU en Yemen

Hutíes allanaron oficinas de dos agencias de la ONU en Yemen

Falleció la

Falleció la "abuela de hierro", centenaria veterana de la Segunda Guerra Mundial

Abusó sexualmente a su sobrina de 7 años y está tras la rejas en San Francisco

Abusó sexualmente a su sobrina de 7 años y está tras la rejas en San Francisco

Punto Fijo será sede de workshop sobre cáncer en mascotas

Punto Fijo será sede de workshop sobre cáncer en mascotas

Fiscalía mexicana impugnó libertad condicional de Julio César Chávez Jr.

Fiscalía mexicana impugnó libertad condicional de Julio César Chávez Jr.

Capturado en Bogotá otro presunto implicado en el asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay

Capturado en Bogotá otro presunto implicado en el asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay

Varias personas heridas dejó choque entre un vehículo y una moto en vía a La Cañada de Urdaneta

Varias personas heridas dejó choque entre un vehículo y una moto en vía a La Cañada de Urdaneta

Elías Díaz pegó dos tablazos en triunfo de Padres

Elías Díaz pegó dos tablazos en triunfo de Padres

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Murió bebé de nueve meses tras ser brutalmente golpeado por su padre en Barinas

Murió bebé de nueve meses tras ser brutalmente golpeado por su padre en Barinas

Hallan sin vida a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá

Hallan sin vida a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá

Hallan muerta a adolescente en la casa de su novio en Portuguesa

Hallan muerta a adolescente en la casa de su novio en Portuguesa

Este sábado 30-Ago se realizó la boda del venezolano Leopoldo Maduro Vollmer con la princesa María Carolina

Este sábado 30-Ago se realizó la boda del venezolano Leopoldo Maduro Vollmer con la princesa María Carolina

"¡Buenas noches, Poliedro!": Niña estadounidense conmueve las redes con mensaje a Maite Delgado

Noticias Relacionadas

Al Dia

Recorcholis ahora con todo para el regreso a clases

Para alegría de su extensa y fiel clientela, Recorcholis Multitienda presentó este sábado 30 de agosto sus nuevos espacios del…
Zulia

El IMA notifica a los dueños de terrenos abandonados que deben acudir al organismo para ponerse a derecho

El artículo 53, de la Ordenanza Ambiental, refiere que los propietarios de terrenos ubicados en áreas urbanas, deben mantenerlos limpios y cercados, a los fines de evitar que se conviertan en un punto de concentración de desechos.
Al Dia

Mirla Castellanos: “Uno se busca su destino, su suerte”

Es una artista que engalanó la televisión venezolana y el certamen del Miss Venezuela en sus años de mayor esplendor
Al Dia

Cicpc alerta sobre estafadores que se hacen pasar por comisarios

El Cicpc ha instado a la ciudadanía a tomar precauciones

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025