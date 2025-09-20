Gleyber Torres alcanza los 1.000 hits en Grandes Ligas

El pelotero venezolano Gleyber Torres, actual camarero de los Tigres de Detroit, alcanzó este sábado un importante hito en su carrera al conectar el hit número 1.000 en las Grandes Ligas.

El histórico batazo se produjo en la parte baja del tercer episodio del encuentro ante los Bravos de Atlanta, disputado en el Comerica Park. Torres conectó un sencillo por el medio del infield, entre campocorto e intermedia, recibiendo la ovación de los fanáticos locales y compañeros de equipo.

A sus 28 años, el caraqueño suma más de siete temporadas en las Mayores, donde ha vestido los uniformes de los Yankees de Nueva York y ahora de los Tigres, equipo al que llegó en la última ventana de transferencias.

Torres se une así al selecto grupo de peloteros criollos que han alcanzado los 1.000 imparables, una marca que refleja constancia, disciplina y alto rendimiento en el máximo nivel del mejor beisbol del mundo.